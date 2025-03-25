《天龍八部》男星驚投震撼彈 宣布退圈員因曝光

中國男星高泰宇今突然宣布退出演藝圈。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經拍過《天龍八部》當中「慕容復」一角的中國男星高泰宇，今（25）突然投下震撼彈，發文宣布「我是演員高泰宇，我，決定退圈了！」令粉絲十分訝異。

高泰宇拍攝過的電視和電影有近30部之多。（翻攝自微博）

33歲的高泰宇曾在2012年參加《向上吧，少年》入圍全國決賽，還參加「尋找新小虎隊」入選全國10強，甚至還曾到台灣參加專業訓練。曾拍攝《天龍八部》、《斗羅大陸》等近30部電影、電視劇的他坦言：「其實沒拍戲的這兩三年也有很多劇組跟導演找過我，我都委婉謝絕了，娛樂圈的聚光燈晃得人發暈，我想走出鏡頭 去感受真實的陽光溫熱。」

請繼續往下閱讀...

高泰宇想追求屬於自己的人生。（翻攝自微博）

高泰宇的演藝之路正值順遂之時，他對於退圈這個決定表示一點都不後悔，更指出自己從2023年之後就沒接拍戲劇與電影，轉投入自己傾心的行業。他說：「脫去戲服濃妝的日子裡，我做了自己的服裝品牌，也投資了西餐廳，早上10點鐘的咖啡香，代替了清晨5點的通告單，蹲在公園看螞蟻搬家，樂趣竟然超過了走紅毯，超市的促銷阿姨製造起懸念來，比導演更有儀式感，偶爾拍點短視頻（短影音），也彌補了不能和粉絲見面的遺憾。」

高泰宇認為娛樂圈的盛宴自己提前離席，是為了開始屬於他自己最重要的作品，「成為自己」是目前他最想做的事，所以慎重發文和粉絲們來個正式的告別。

高泰宇認為娛樂圈的盛宴自己提前離席，為自己的人生作品努力。（翻攝自微博）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法