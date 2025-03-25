支持家寧上正音班！草爺冷回「她誰」曝與Andy私下對話

草爺出席關懷長記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕草爺今（25）日擔任紅心字會公益大使出席活動關懷銀髮族，過去草爺歌曲＜愛人阿＞MV曾合作過百萬Youtuber「眾量級」的家寧，日前Andy與家寧互撕，草爺透露有關心Andy，不過談及家寧草爺秒回：「她誰？」還可以看到昔日兩人合作的MV封面家寧頭像已被蓋住，「拒絕回答，祝福她啦」。

草爺與家寧合作的MV，家寧頭像已被打碼。（翻攝自YT）

草爺提到去年見到Andy對方心情似乎已經不好，提到有發訊息關心他：「有跟他說需要爛醉一場可以約我」，草爺直言合夥做生意一定有風險，「一開始就要講清楚，保障自己跟別人」，至於家寧傳出是被媽媽控制，草爺沉默良久表示：「10成有3成我信，都成年了，不太可能都不知道吧，祝福她啦。」

請繼續往下閱讀...

連說兩次祝福的草爺被問及對家寧聲明影片的看法，他再次秒回：「她有出聲明嗎？」不過他也說蔡阿嘎日前拍片偷虧家寧聲明沒內容的短片很好笑，「蔡阿嘎罵得蠻好笑的，他很敢拍、很貼切。」

至於家寧是否需要上正音班？草爺尬笑表示應該是要，「連我都在練，像我唱歌的時候，會有含滷蛋的情況，大家都可以上一下（正音班）。」

草爺擔任紅心字會公益大使出席活動，今於信義老人服務中心舉辦「憶起陪伴．失智VR實境體驗宣導活動」，透過VR虛擬實境技術，體會失智症患者的生活困境，宣導社會大眾對失智症的了解，為失智症患者創造更友善的生活環境並宣導安養信託與防範詐騙的知識，確保長者的財產安全與生活品質。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法