38歲英國電台主持人罹睪丸癌 籲男人即時自行檢查

英國知名電台主持人克里斯史塔克昨對外透露罹患睪丸癌，因及早發現已康復。（翻攝自克里斯史塔克IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲英國知名電台主持人克里斯史塔克（Chris Stark）昨（24）日發文宣布罹患睪丸癌，因發現得早已完成手術與化療，目前身體復原良好，術後隔天已重返工作。

克里斯史塔克透露決定公開病情，是希望提醒更多男性關注自身健康，他表示：「盼每位看到我發文的男性，現在就為自己檢查一下，若發現異狀，也要鼓起勇氣看醫生。」克里斯史塔克再次強調，睪丸癌是非常容易治癒的癌症，前提是必須及早發現。

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還未滿40歲的克里斯史塔克目前是英國Capital FM《早餐秀》與《That Peter Crouch Podcast》主持人，因外型帥氣擁有不少死忠粉絲，數月前他因定期就醫健檢才發現腫瘤，迅速接受手術以及預防性化療，幸運讓自己康復。

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