慢走不送！ 苦苓嗆「亞亞們」：幹嘛故意裝可憐？

今（25）日是亞亞必須離開台灣最後期限，不過昨她竟上節目表示「我不會自動走」。（翻攝自「亞亞在台灣」抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統遭移民署廢止居留許可並限期離境，今（25）日是她必須離開台灣最後期限，昨她上廣播節目竟稱「我不會自動走」，讓大批台灣人超傻眼。

亞亞鬧脾氣不想離開台灣，作家苦苓不爽在臉書發文請問亞亞「們」：「既然祖國那麼好，就帶著妳的孩子們一起回去享受呀！幹嘛故意要骨肉分離裝可憐？反正妳們的『假老公』也不會出來爭什麼子女監護權。」苦苓最後更送亞亞4個字：「慢走不送。」

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劉振亞在抖音擁有近50萬粉絲，因先後發布多支宣揚中共武力強大、武統台灣勢在必行等影片，還讓自己的小孩化名「小當歸」，在鏡頭前露面說自己是「中國台灣人」、「台灣當歸」、「台灣快回歸祖國懷抱」。今天上午還要在「台灣國際家庭互助協會」協助下到內政部前開記者會，控訴政府迫害。

而移民署接獲檢舉後約談劉振亞，後續宣布廢止其在台依親居留許可，且必須在10天內離境，今天就是離台最後期限，若沒有離開，將強制驅逐。

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