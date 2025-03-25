金秀賢粉絲硬起來 嗆橫豎：有證據快拿出來

「橫豎研究所」昨公開漫畫，成年男希望與未成年女的交往是秘密，外界認為他暗諷金秀賢意味濃厚。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓YouTube頻道「橫豎研究所」緊咬金秀賢逾10天，稱要幫金賽綸及其家屬討回公道，金秀賢所屬Gold Medalist已在24日向節目主播金世義告發舉報，但金世義根本沒在怕，甚至意有所指公開「成年情勒未成年拍攝性感照」漫畫，似在影射金秀賢涉及不法。

YouTube頻道《橫豎研究所》爆料金秀賢（右）與已故女星金賽綸交往時金賽綸未成年，引發一連串風暴。（翻攝自YouTube）

儘管「橫豎研究所」連環爆，連日來仍有支持金秀賢的網友粉絲不滿反嗆，要「橫豎研究所」不要老說空話，如果有證據趕緊拿出讓金秀賢「一槍斃命」；針對「橫豎」昨用漫畫影射，有網友覺得原來金秀賢是這種人，但也有的覺得「橫豎」是不是沒有料了，嗆聲：「這些又沒有證據，有就拿出來。」

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「橫豎研究所」金世義昨公開一組漫畫，劇情講述成年男與未成年女性交往的故事，成年男稱讚未成年女「妳今天穿得好成熟，我好心動」、「妳大腿好美」、「妳跟貓咪一樣高冷」，之後成年男聲稱因為未成年女的父母會擔心，因此提議兩人的交往就當作秘密。

「橫豎研究所」公開的漫畫中，男方以分手要脅，要求未成年女上傳大尺度照片。（翻攝自YouTube）

漫畫中，之後成年男變本加厲，除了有女方自拍照之外，還要求未成年女在廁所像貓咪一樣擺出性感的姿勢，女方拒絕拍攝穿內衣的清涼照，男方就以分手威脅「唉…我們結束吧」、「我們互相取關吧」，讓女方陷入苦惱。金世義指出：「（我們爆料的內容）跟這些漫畫的內容非常相像，這漫畫很意味深長，這是明確的犯罪。」

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