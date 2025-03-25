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神劇第二季收視再創新高！《人生切割術》迎驚人結局宣布續訂第三季

《人生切割術》第二季結局驚人，更創下Apple TV+ 史上最高收視紀錄，成為最受歡迎的影集。 （Apple TV+ 提供）《人生切割術》第二季結局驚人，更創下Apple TV+ 史上最高收視紀錄，成為最受歡迎的影集。 （Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 屢獲殊榮且受到全球觀眾熱愛的職場驚悚影集《人生切割術》第二季已於上週迎來令人屏息以待的驚人結局。就在觀眾仍在消化震驚情緒之際，Apple執行長提姆庫克與導演兼監製班史提勒在社群平台X上互動，並火速宣布確定續訂第三季，引發全球粉絲熱烈迴響。

《人生切割術》第二季延續了第一季的獨特風格，張力十足，並且幫觀眾解開了許多未解之謎，結局不僅讓人動容，也帶來意想不到的轉折。搭配絕佳的視覺效果與巧妙的音效與配樂，整體營造出令人沉浸與震撼的氛圍，讓觀眾在每一場戲都感受到強烈的驚悚懸疑感與極大壓迫，更創下Apple TV+ 史上最高收視紀錄，成為最受歡迎的影集。

該影集2022年推出第一季便廣受好評，被譽為「過去十年來最好的電視劇之一」，沒想到觀眾苦等3年才迎來第二季。製作人、編劇兼監製丹艾瑞克森日前接受採訪時承諾，第三季不必再讓粉絲等三年，導演兼監製班史提勒也說：「製作《人生切割術》是我參與過最有創意、最令人興奮的經歷之一，儘管我對此毫無記憶，但據說製作第三季也會同樣令人非常享受。」

影集男主角並擔任監製的亞當史考特也感性表示：「能與班史提勒、丹艾瑞克森與這群不可思議的演員與製作團隊，還有Apple及整個《人生切割術》團隊再度合作，我感到無比興奮！」話鋒一轉不忘幽默表示：「哦對了，也不是什麼大事啦，但如果你碰巧遇到我的『內部人格』（Innie），請千萬別跟他提起這件事，感謝！」

丹艾瑞克森也分享：「能夠與世上最棒的演員和團隊一起打造更多《人生切割術》的內容，對我來說任何事情還要令人興奮！我迫不及待想繼續和不可思議的人們，一同帶來更多悲傷、歡樂、恐懼與怨恨。」《人生切割術》第一季與第二季正於Apple TV+ 熱播中。

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