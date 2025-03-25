《青春末世物語》悠多、小幸戲外同居！拍完秒邀約：不住一起嗎？

栗原颯人（左）、日高由起刀在《青春末世物語》飾演個性不同的好哥們。（好威映象提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由日本新銳導演、坂本龍一兒子空音央執導的電影《青春末世物語》已在台上映，意外在社群上掀起討論，電影男主角栗原颯人、日高由起刀皆為新銳演員，因合作這部電影培養出好感情，栗原颯人還自爆一起同居，連導演空音央聽到都嚇了一跳，還以為只是開玩笑。

《青春末世物語》由新銳導演空音央執導 。（好威映象提供）

《青春末世物語》講述在近未來的東京，地震頻繁的壓抑日常裡，高中生摯友悠多和小幸盡情揮霍反叛的年少輕狂。從夜店臨檢中逃脫、潛入教室放送電音節奏，瞧不起體制歧視的勢利造作。一次惡作劇，使得校長執意在校園安裝電子監控系統，而掀起抗爭風波。悠多只想活在當下追逐音樂夢，小幸則因身分認同覺醒走上街頭，眼看青春就要分歧而告終，他們的友誼也在畢業前夕逐漸失控。

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栗原颯人（左）、日高由起刀在《青春末世物語》有相同的音樂喜好。（好威映象提供）

飾演悠多的栗原颯人生於1999年，日高由起刀則是2003年出生，根據《rolling stone japan》報導，兩人共同點都是模特兒出身，大銀幕處女作都獻給了《青春末世物語》，栗原颯人表示，其實接到試鏡邀請時，模特兒工作才做了兩個月，也覺得想嘗試當演員看看，一轉眼電影就開拍，還去了威尼斯，覺得時間飛逝；日高由起刀則認為這一刻總會到來，沒想到機會來得這麼快，第一次拿到劇本的他還在不斷摸索，認為自己與小幸一角有很多相似處，因此能夠試鏡成功，讓他非常開心。

電影在威尼斯影展地平線單元舉行世界首映，能夠讓日本以外、全世界的人看到這部電影，栗原颯人直呼意想不到，「能夠擁有這麼珍貴的體驗，一輩子留存在我的記憶中！」出道作就能如此，堅定了栗原颯人努力朝演員之路的決心。日高由起刀也認為，兩個人根本沒想到會有今天這樣的成就，在從事這份工作時，「我時刻提醒自己『我最會演戲』、『我是最帥的』，但冷靜下來，還是覺得這一切真的很厲害。」

日高由起刀與《青春末世物語》的小幸都有韓國血統。（好威映象提供）

栗原颯人飾演的悠多隨心所欲又活在當下，他自稱與悠多有很多共同點，包括都是單親家庭的孩子，同樣愛玩也都剛好喜歡電音，「一直想著有趣的事情這一點跟我很像，我去試鏡的時候很驚訝，我跟空音央導演說『（這角色）100％是我』。」日高由起刀如同片中的小幸一樣，有韓國的血統，他在成年後從父母口中才得知阿嬤來自韓國，如同電影中的角色設定，戲裡戲外都有著切身的啟蒙與感受。

栗原颯人自認與《青春末世物語》的悠多相似度百分百。（好威映象提供）

相差4歲的兩人因合作電影結緣，甚至傳出住在一起，栗原颯人表示，兩人的住處剛好在去年7月都到期，「我們在拍攝期間，差不多有一個半月的時間，我們住在飯店的隔壁間，住在同一個環境，心想『如果一起住的話應該很有趣啊！』所以就變成這樣了。」日高由起刀則有感而發，他們從無名小卒一下子變成主角，還去了威尼斯，「經歷了如此巨大的環境變化，有太多只能跟彼此分享的環境以及感覺，所以就問『不一起住嗎？』」

談到未來，栗原颯人稱現在這個時代一舉一動都會被盯著看，說話也得小心翼翼，他希望能夠成為像小幸一樣的人，不要放棄自己想表達的話，就算遭受批評，也能堅持傳達自己的想法。日高由起刀則想成為不被別人左右的大人。

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