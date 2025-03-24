U:NUS團長高胥崴攜手BL七帥共度瘋狂的夏天！出現「音痴」小擔心

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS團長高胥崴在BL實境節目《戀愛Casting》中，與Yi Gao、Fumi、Chris、傅俊傑、廖彥龍、陳建宇、Robert共同角逐BL劇男主角，8位帥男也攜手打造片尾曲《瘋狂的夏天》，高胥崴說：「希望聽到這首歌的每個人都能把握青春，一起不畏懼朝夢想前進！」

Fumi（左起）、廖彥龍、高胥崴、Chris、Robert、陳建宇、傅俊傑、Yi Gao共同打造《瘋狂的夏天》。（轉高高娛樂授權、滾石唱片提供）

談到這首共同創作的歌曲靈感，高胥崴透露是以「畢業」為主題發想：「殺青後大家回到各自的生活和工作時，有種畢業的感覺，因此結合大家的相處過程寫歌，也當作那段時光的紀念。」

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除了高胥崴，其他7位新人演員都是首次參與音樂創作，Fumi開心說：「感謝在製作人（彭柏邑）的引導下勇敢往高音發展，意外發現自已不一樣的音色！」Robert則透露最大的挑戰是自己：「自認是音痴有小擔心，幸好在製作人的指導下成功錄完。」

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傅俊傑收到創作消息時剛好在當兵，只能把握可以使用手機的時間聽音檔練習，他說：「距離上次錄歌已隔兩年，很久沒碰所以有點生疏，睡覺都在想拍攝期間的點點滴滴。」

陳建宇說：「很像回到當初在節目時的氣氛，是很棒的體驗，可以藉由這首歌重返那段難忘的旅程。」《瘋狂的夏天》MV記錄8位參加者並肩奔跑、揮灑汗水的熱血過程，MV今天上線，高胥崴說：「這首歌對我們來說已經不只是一首歌曲，而是我們這段瘋狂夏天的縮影。」

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