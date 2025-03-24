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凍齡男神大集合 元斌、林志穎合照太耀眼

金賽綸10歲時（左）與元斌合作經典電影《大叔》。（翻攝自X）金賽綸10歲時（左）與元斌合作經典電影《大叔》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星金賽綸驟逝，讓人們想起她是童星出身，還曾與元斌合演過經典電影《大叔》，當時金賽綸10歲；元斌33歲，但是兩人氣質和容貌都讓人難忘。如今金賽綸香消玉殞，當年的大叔仍暖心趕往靈堂送別，讓人佩服元斌的體貼與暖心。

元斌演出《大叔》的時候，留著寸頭搭配黑西裝，加上乾淨俐落的動作，完美詮釋獨特暴力美學。不過元彬也非常凍齡，先前曾經有他44歲的照片流出，只見他依舊保持勻稱身材，容貌也依舊帥氣。

元斌（左）與林志穎的合照曝光。（翻攝自微博）元斌（左）與林志穎的合照曝光。（翻攝自微博）

厲害的網友還搜出2001年元斌和林志穎兩大凍齡男神的合照，簡直閃瞎所有人，林志穎雖然比元斌大了3歲，但是兩人站在一起，根本無法判斷兩人真實年齡。還有一張照片是當年有「小太陽」之稱的鍾漢良和元斌、林志穎三人合照，更是讓人覺得絕妙無比。

元斌出生於韓國的農村，因為外型出眾，在電視台新人大賽中脫穎而出，第一次拍戲就和當時最美女星金喜善合作，後來更憑著《藍色生死戀》橫掃全亞洲，魅力無人能敵。

（左起）鍾漢良、元斌、林志穎都是當時的美少年人選。（翻攝自微博）（左起）鍾漢良、元斌、林志穎都是當時的美少年人選。（翻攝自微博）

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