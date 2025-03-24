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娛樂 日韓

橋本環奈NHK晨間劇搞砸 遭爆想靠「神隱少女」進中國

日本女星橋本環奈素有「千年一遇美少女」稱號。（翻攝自IG）日本女星橋本環奈素有「千年一遇美少女」稱號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被譽為「千年一遇美少女」的日本女星橋本環奈，先前爆出職場霸凌事件，短時間逼走8名經紀人、罵人「沒用」，形象大受影響。她主演的NHK晨間劇《御飯糰》（おむすび）即將在28日迎來大結局，平均13.3％的收視率也確定成為NHK「史上最差」晨間劇。在日本形象重挫的橋本環奈似乎想往海外發展，外傳她想憑舞台劇《神隱少女》進軍中國，拓展新市場。

「千年一遇美少女」橋本環奈在日本NHK晨間劇《御飯糰》當中飾演營養師米田結。（翻攝自X）「千年一遇美少女」橋本環奈在日本NHK晨間劇《御飯糰》當中飾演營養師米田結。（翻攝自X）

《御飯糰》不受觀眾歡迎的主因是：劇情太瞎，日本《每日新潮》報導，《御飯糰》首週收視率為16.1％，3月初平均收視率更下滑到13.3％，已經確定是史上最收視率最低的NHK晨間劇。橋本環奈頂著「千年一遇美少女」的頭銜已經10幾年了，也是該轉型的時候，她認為自己在中國有相當程度的知名度，因此想開拓中國市場。

橋本環奈經紀公司被問及此事時，回應「橋本目前沒有想這麼多」，並指出現在只想把《神隱少女》演好。

《御飯糰》已經確定是史上最收視率最低的NHK晨間劇。（翻攝自X）《御飯糰》已經確定是史上最收視率最低的NHK晨間劇。（翻攝自X）

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