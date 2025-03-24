鬼鬼產女後驚爆回歸《營業中5》 姚元浩感性回憶「像妹妹回家」

《嗨！營業中》第五季記者會，左起姚元浩、莎莎、包偉銘、白安、郭泓志。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《嗨！營業中》第四季去年底播畢，相隔3個多月就馬上迎來第五季開播記者會，陣容包括班底姚元浩、莎莎和郭泓志，新成員則是包偉銘和白安。

姚元浩（圖）回憶鬼鬼驚喜探班直呼像是妹妹回家的感覺。（記者潘少棠攝）

日前因未婚生女受到關注的鬼鬼，被瘋猜去年第四季錄到一半就搞消失，是低調跑去懷孕，這次第五季錄製時也有驚喜探班，讓老搭檔們又驚又喜，姚元浩感性說：「我們3個一看到她，有點像妹妹回家的感覺，我們自己也嚇到，不知道她跑去哪，我第一句話就問他『娃娃車呢』，但我們目前還沒人看過她的女兒。」莎莎也透露當時一見到鬼鬼就趕緊上前獻上擁抱，回憶瞬間湧上心頭。

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莎莎（圖）回憶鬼鬼來探班時發生的事。（記者潘少棠攝）

包偉銘透露參與節目後面臨許多挑戰。（記者潘少棠攝）

包偉銘透露參與節目後面臨諸多挑戰以及一些與不如預期的工作內容，他舉例當時為了應夥伴要求，頂著一甲子的身體爬樹摘麵包葉，「我有懼高症還要爬2層樓高的樹，結果還下不來。」可見他為了節目展現了超乎年紀的毅力，以及面對困難時依然保持樂觀的態度。

郭泓志（圖）爆料包偉銘單集酬勞。（記者潘少棠攝）

在預告片中，郭泓志爆料包偉銘出道44年，單集酬勞竟高達15萬，包偉銘隨即澄清說自己會答應邀約與酬勞無關，純粹是出於自己開過餐廳有經驗，也愛品嘗美食所以才想說能勝任店長，「以前開店我只會發號施令，把人放在對的位置，我沒料到在營業中竟然要做牛做馬，後來才發現是老婆偷偷幫我答應製作單位的。」

然而，當被問及酬勞是否低於15萬時，包偉銘幽默回應道：「這樣也太看不起我了吧！」隨後又笑著補充：「不是啦！我怕國稅局會去查。」引來現場一片笑聲，堅持保密酬勞的態度相當敬業。

白安是首次挑戰實境節目。（記者潘少棠攝）

首次挑戰實境節目的歌手白安，透露之前就有追《嗨！營業中》，所以有事先了解一下成員們的性格，如今親身參與，她感謝大家十分友善，讓她能夠輕鬆融入且展現自己真實的一面，「他們人都很好，我們很快就變熟，其實我私下話不是很少，只是比較慢熟。」

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