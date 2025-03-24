催淚！安心亞重逢離家12年老父 急奔上前擁抱畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞、鍾承翰、許孟哲等人主演的華視、公視台語台《火車來去》23日播出大結局，收視創下亮眼成績。

伊正（中）在《火車來去》離家12年突然現身，女兒安心亞（右）、張育綺（左）急奔上前緊緊擁抱。（華視、公視台語台提供）

劇中，「五小福」安心亞、鍾承翰、許孟哲、張育綺、石知田將伊正12年前在月台告別妻女梁家榕、安心亞的情景編成皮影戲，搭配由荒山亮為此段劇情創作的《月圓之夜》，由安心亞深情唱出對父親的想念，正當觀眾跟安心亞一起沉浸在滿滿的思念中，伊正突然現身，安心亞大喊一聲：「阿爸！」急奔上前緊緊擁抱，苦等多年終於換來家人團聚的結局，讓觀眾不禁為之動容；感人的劇情更延續到片尾之後所出現的彩蛋，田南車站站長吳鈴山等了50年，終於等到自己的親生母親劉秀雯，母子隔著月台相望的畫面，也讓觀眾一秒落淚。

請繼續往下閱讀...

吳鈴山在《火車來去》彩蛋中，終於等到親生母親劉秀雯現身。（華視、公視台語台提供）

安心亞在《火車來去》飾演火車站賣便當的純樸女性「文秀」。（華視、公視台語台提供）

迎來大結局的《火車來去》，透過火車站與小鎮中的各個角色，帶出了人生的悲歡離合，演員們談及此次演出的心得，飾演「李文秀」的安心亞表示，這是她與導演李岳峰的第二次合作，坦言十分喜歡導演，爆料導演在片場有反差萌，「導演在片場很有威嚴，但私底下會突然請大家吃美食，非常暖心。」她感性說道，拍攝過程中，無論是刻畫角色、感受時代氛圍，還是與劇組成員一起努力的時光，都讓她更加珍惜每一次的相聚。

許孟哲演出《火車來去》，大讚導演李岳峰拍攝自由。（華視、公視台語台提供）

鍾承翰、許孟哲首度與導演李岳峰合作，分別對此次的拍攝留下了難忘的回憶，劇中飾演「武雄」的鍾承翰，提到為了詮釋好角色，也為了讓自己能更快進入那個年代，會一直跟導演聊天，想知道早期拍電影時，曾發生什麼印象深刻的事，希望能完美呈現武雄的性格。許孟哲表示拍攝過程十分享受，導演會給予演員發揮空間，讓表演更加自然流暢，但在關鍵戲份與重要台詞上，導演則會嚴格要求，確保每一幕都能準確傳遞情感，他笑說：「有時候演員會習慣用自己熟悉的方式表演，但導演的要求讓我們嘗試不同的演法，這讓角色更加立體，也讓我們學習到新的表演技巧。」

鍾承翰為扮演《火車來去》「武雄」一角，力求完美狂找導演李岳峰聊天。（華視、公視台語台提供）

《火車來去》描繪出一個關於時代、親情與人生選擇的動人故事。隨著劇情落幕，觀眾紛紛表達不捨，這部戲劇也喚起許多人對過往時光的回憶，重溫心中那段珍貴的旅程，帶領大家重新思考家人與人生的真正意義。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法