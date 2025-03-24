與美同步登上票房冠軍 《白雪公主》全台4天賣破千萬

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼最新改編真人版電影《白雪公主》繼以4300萬美金（約台幣14.18億元）拿下北美週末票房冠軍後，全台票房也正式出爐！電影在台上映4天破千萬台幣，以台幣1062萬拿下首週票房冠軍，目前電影的全球票房則約8730萬美金（約台幣28.8億元）。

《白雪公主》台灣與美國同步奪冠，飾演白雪公主的瑞秋賽格勒，歌聲獲得影迷盛讚。（迪士尼提供）

年僅23歲的金球獎影后瑞秋賽格勒在片中扮演白雪公主承受了不小的壓力，尤其擁有哥倫比亞血統的她，並沒有如白雪公主凝脂般的白玉肌膚，對此她表示，在真人版本中，白雪公主的名字由來有另外的故事，「她在嬰兒時期經歷了一場暴風雪並倖存了下來，因此國王和皇后為她取名白雪公主，以提醒她有堅強的性格。」

請繼續往下閱讀...

隨著電影上映，觀眾也折服於瑞秋的完美歌聲，對此表達一致的讚美，她每首歌曲都游刃有餘，唱出白雪公主的心情，可以看到她心碎、害怕，也看到她的強大、自信與同情心。製片人馬克普拉特也補充：「白雪公主的超能力是她的善良，這種良善在我們現在的世界中是非常重要的主題和思想，它賦予了她的內在美和領導能力。」《白雪公主》中英文版同步在台上映中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法