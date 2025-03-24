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娛樂 電視

潘若迪「神還原壞皇后」現身信義區 蘋果送小孩慘遭拒絕

〔記者侯家瑜／台北報導〕「亞洲有氧天王」潘若迪去年底模仿西洋天后席琳狄翁造成熱烈話題，近來他受到迪士尼邀請，神還原真人版《白雪公主》中的壞皇后，再度令許多人驚豔不已。

潘若迪「神還原壞皇后」現身信義區。（艾迪昇提供）潘若迪「神還原壞皇后」現身信義區。（艾迪昇提供）

潘若迪前日以壞皇后裝扮親自出巡到台北信義威秀，手拿著毒蘋果放話：「看看誰才是世界上最美的女人！」一現身便立刻吸引民眾們爭先合照，並大讚他將電影中邪惡又霸氣的狠毒皇后詮釋得唯妙唯肖。有趣的是，當天潘若迪將手上蘋果送給一位小朋友，對方竟天真地大喊：「我不要！會有毒。」

這次cosplay「全球最美壞女人」壞皇后，潘若迪笑說：「謝謝迪士尼，他們真的是詢問過一輪，發現我是所有演藝圈裡扮女人最美的，大概除了我不會有別人了。」對於如何詮釋與呈現，他自有一套見解：「壞皇后的表情非常重要，不太笑的，要非常的冷艷，感覺上就是刻薄，一副就是要剋死你的樣子；另外一定要有非常毒辣、潑辣的那種感覺，然後夠陰險、陰沉，令人不寒而慄。」

潘若迪「神還原壞皇后」現身信義區。（艾迪昇提供）潘若迪「神還原壞皇后」現身信義區。（艾迪昇提供）

扮壞皇后再度大獲好評，但潘若迪也付出不少代價，「如果知道今天要扮壞皇后，我三天之內不能吃得太多，重訓也要完全停止，因為這樣胸肌會變太大、手臂變太粗，衣服會穿不進去。對我來講當然痛苦啊！奶都掉下來了，有在健身的人應該都會覺得痛苦。」

除此之外，從化妝到著裝，也必須花費超過3個小時，尤其光是眉毛至少就用掉40分鐘，要先上蠟接著打磨，然後拋光後開始上色，他表示：「從穿上衣服頭套這些東西之後開始，就不能喝水了，因為沒有辦法上廁所，就算有辦法，我手上有指甲也掏不出來。」

潘若迪「神還原壞皇后」現身信義區。（艾迪昇提供）潘若迪「神還原壞皇后」現身信義區。（艾迪昇提供）

除了席琳迪翁，潘若迪先前還扮過怪醫黑傑克、埃及豔后、索隆、英熙娃娃、賀錦麗等等，這次再完美詮釋壞皇后，讓人敬佩潘若迪的百變功力，更開啟不少商機，他透露目前已陸續接到不少活動邀約，直言：「有的是要我扮成壞皇后去錄影或做活動，這是我比較頭大的，畢竟前置作業滿久的，花的時間跟精力就更多，而且如果他們又要在我跳有氧，那就更麻煩。」笑說如果真的是這樣，可能價錢要更高。

不過潘若迪也感恩地說：「我覺得可能剛好這個時間點走老運，現在還有其他家公司來找，要扮一些更不一樣，甚至還有大公司上門。」至於還想再嘗試什麼角色嗎？潘若迪坦言：「其實我都沒想過，但是我覺得都可以去挑戰。」

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