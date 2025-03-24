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娛樂 最新消息

孟耿如受黃子佼牽連「事業慘被封殺」 陶晶瑩：她已在面對

陶晶瑩與王子出席活動談及孟耿如。（記者潘少棠攝）陶晶瑩與王子出席活動談及孟耿如。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼2023年爆發性騷擾醜聞後形象受創，孟耿如近日宣布暫停副業、關閉社群，強調丈夫無意復出。陶晶瑩今與王子出席活動時談及此事，認為孟耿如已在面對問題，但因溝通點不同，才讓外界誤解她逃避。

黃子佼自2023年6月爆發性騷擾醜聞後形象大受影響，孟耿如表示將與丈夫共同面對並彌補過錯，本月也透過臉書宣布暫停個人副業、關閉社群帳號，​並強調黃子佼無意復出。

陶晶瑩認為孟耿如已在面對問題，但因溝通點不同，讓外界誤解她在逃避。（記者潘少棠攝）陶晶瑩認為孟耿如已在面對問題，但因溝通點不同，讓外界誤解她在逃避。（記者潘少棠攝）

陶晶瑩對此有感表示：「溝通的管道可能要對到點，我想大家的憤怒是某一點，但耿如自己解釋的是某一點，誰都沒錯但就是這些點沒交集，就會顯得她不願意去面對，但其實她已經在面對了。」認為人生中難免會犯錯，但就是勇敢面對、改正。

談到前陣子曾國城和徐乃麟因針對黃子佼一事做表態而失言，陶晶瑩突然cue身旁的王子說：「換你了吧！我喝一下水」似乎也擔心自己講錯話。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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