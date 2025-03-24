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娛樂 日韓

NJZ對法院失望！稱「韓國革命者」暫停活動 ADOR發聲嘆遺憾

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NJZ昨天（23日）在香港演出上宣布，為尊重法院判決，將暫停活動。ADOR對此回應：「儘管有法院裁決，（5名成員）仍強行以非NewJeans之名進行演出，並片面宣布停止活動，我們感到非常遺憾。」

NJZ昨天宣布，香港ComplexCon的演出是近期最後一次的演出，為尊重法院判決，決定暫停活動，Haerin、Hanni表示：「這不是個容易的決定，不過這是現在必須要做的選擇。」她們強調這不是結束，很快就會回來與粉絲見面。

NewJeans以NJZ身分進行活動。（達志影像）NewJeans以NJZ身分進行活動。（達志影像）

針對ADOR向法院提出「為保全經紀公司地位，禁止成員單獨簽署廣告合約」的假處分聲請，首爾中央地方法院日前裁定准許。對此，NJZ接受外媒訪問，表示對法院裁決感到失望，直言韓國娛樂產業不是一朝一夕能夠改變，「與我們經歷過的相比，這只是我們旅程中的一步，或許這就是目前在韓國的現實，正因為如此，我們認為改變與成長是必須的，讓人覺得韓國想把我們變成革命者。」

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