樂樂法利入境被拒 百靈果遭疑有關聯火大反擊

YouTuber樂樂法利昨公開影片說明來台遭到拒絕入境。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）IG有42.7萬粉絲追蹤，曾與父母來台旅遊，見證台灣總統大選民主投票，他亦嚮往到台灣生活，不但賣掉汽車、退租公寓，更買了單程機票，卻在入境時被告知「不允許進入台灣」。

樂樂法利22日透過YouTube頻道說明遭台灣禁止入境，並以「我被台灣禁止入境」為標題；對此，移民署回應，有關樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機來台，因他2023年來台因非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案。

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受封台派女神的徐閉昨在Threads針對樂樂法利來台受阻一事，懷疑與網紅百靈果有關，對此百靈果也回應。對於徐閉發文提及「外國網紅可能真的要離百靈果遠一點」，百靈果澄清說：「我們跟樂樂錄音好多次，2次美國一次台灣，但沒有金錢往來。」

百靈果懷疑這些網路抹黑別人卻不拿證據KOL，只是想潑髒水搞內鬥賺流量，抹黑不求證，弄錯了也假裝沒這回事，要求道歉。

饒舌歌手樂樂法利有著白人臉孔卻能說流利中文，據了解，因他曾在中國求學，就讀中央戲劇學院、南京大學，並自稱拿過共產黨獎學金，但走上反共這條路，並在洛杉磯用雙語演出，目前是脫口秀演員亦是歌手。

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