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太辣了！宮田留佳正式「畢業」女團 好身材藏不住

宮田留佳從女團畢業，將邁向新的旅程。（翻攝自IG）宮田留佳從女團畢業，將邁向新的旅程。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP昨（23日）在華山「烏梅劇院」完成「手牽手」公演，日籍成員宮田留佳也正是從團裡「畢業」，她在社群分享公主造型婚紗照，好身材藏不住，豐滿上圍相當「有料」。

宮田留佳穿上公主造型禮服，秀出好身材。（翻攝自IG）宮田留佳穿上公主造型禮服，秀出好身材。（翻攝自IG）

宮田留佳談到：「我畢業了！謝謝大家來看手牽手千秋場，以及我跟安安的畢業公演，我真的很愛你們，還有AKB48 Team TP。」

同團的潘姿怡大讚宮田留佳：「太漂亮了吧！」已畢業成員，最近推出寫真集的小迪則送上祝福：「畢業快樂。」還有很多粉絲誇留佳好辣。

最近宮田留佳和翁彤薰、吳騏卉、袁子筑、林亭莉、周家安和吳婉淩等畢業成員也一起拍攝新歌《微笑ED》MV，在裡面穿上清涼比基尼，留下青春回憶。

AKB48 Team TP婉淩（左起）、子筑、亭莉、家安、騏卉、彤薰、宮田留佳在新歌MV中穿泳裝大秀性感。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP婉淩（左起）、子筑、亭莉、家安、騏卉、彤薰、宮田留佳在新歌MV中穿泳裝大秀性感。（好言娛樂提供）

林亭莉也直呼最不捨的是留佳，「雖然不知道留佳會不會之後就回日本去了，覺得會離我們比較遙遠，怕因距離真的要久久才能見上一面，已經開始無法想像離別的到來！」

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