娛樂 歐美

好萊塢大咖女星談台灣 「那是個獨立的島」

（左起）劉玉玲、卡麥蓉狄亞茲、茱兒芭莉摩共同主演電影《霹靂嬌娃》。（翻攝自X）（左起）劉玉玲、卡麥蓉狄亞茲、茱兒芭莉摩共同主演電影《霹靂嬌娃》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢知名亞裔演員劉玉玲曾演出《霹靂嬌娃》、《追殺比爾》等知名電影，56歲的她近日成為網路紅人，因為有人把她在2017年登上美國CBS脫口秀《深夜秀》（The Late Late Show with Craig Ferguson）片段在網路瘋傳，當時談到台灣與中國議題，劉玉玲認真表示：台灣是一個獨立的島。

劉玉玲（左）上脫口秀節目，對主持人克雷格．費格斯表示台灣是個獨立的島。（翻攝自YouTube）劉玉玲（左）上脫口秀節目，對主持人克雷格．費格斯表示台灣是個獨立的島。（翻攝自YouTube）

劉玉玲當時上脫口秀節目，主持人克雷格．費格斯（Craig Ferguson）故意問：「妳的父母來自台灣嗎？」當時劉玉玲落落大方的回應「北京和上海」，費格斯當時笑說：「我還以為妳是台灣人呢」，劉玉玲認真表示：「事實上，那是一個獨立的島」。

不僅如此，劉玉玲還補刀：「只是中國沒有把台灣當作獨立的國家對待」，費格斯窮追不捨，在問：「妳是說不承認的意思嗎？」劉玉玲巧妙回應：「就像紐約人一樣，出了紐約，他們就假裝外面的世界不存在」惹得哄堂大笑。

劉玉玲的想法引發熱烈討論，許多海外觀眾都佩服劉玉玲超敢說。（翻攝自IG）劉玉玲的想法引發熱烈討論，許多海外觀眾都佩服劉玉玲超敢說。（翻攝自IG）

克雷格接著說，如果中國與台灣同時出現在社群媒體上「中國大概早就把台灣封鎖刪除了」。劉玉玲笑著說：「你以前沒聽過這種說法嗎？」克雷格口氣聽起來非常冷靜：「不，妳知道嗎？我不只聽說過，還親身經歷過」。

節目片段不知為何又重新在社群平台瘋傳，並引發熱烈討論，許多海外觀眾都佩服劉玉玲超敢說，更凸顯出亞裔美國人坦率風格與獨立思考性。

