「台灣有事」中國現退機票潮 日男星取消上海見面會

37歲的古川雄輝原本要在12月6日於上海舉辦粉絲見面會，臨時宣布取消。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首相高市早苗提出「台灣有事」言論，日中關係也陷入緊張，中國呼籲民眾不要到日本旅遊、留學，從中國飛往日本的機票目前已退票54萬張。除觀光、旅遊之外，中國也將即將上映的日本電影撤檔，也停止購買日本水產品。曾經演出《惡作劇之吻～Love in Tokyo》在亞洲擁有廣大人氣的日本男星古川雄輝也取消上海見面會。

古川雄輝表示上海見面會取消原因為：不可避免的原因。（資料照，記者陳奕全攝）

37歲的古川雄輝原本要在12月6日於上海舉辦粉絲見面會，今（20）晚突然在微博發文宣布取消活動，理由則為「不可避免的原因」，文內也向粉絲致歉，表示感謝大家一直以來的支持，並期待未來能再次相見。許多中國粉絲大呼可惜，更指「日中關係害人無數」。

原本古川雄輝的見面會被視為疫情後，日中娛樂交流頗具象徵性的活動，沒想到卻因為政治因素被迫喊卡，也凸顯出日中雙方關係惡化及互動陷入困境。自11月15日至今，已經有超過54萬張從中國飛往日本的機票被取消，且退票潮持續擴大。

日本男星古川雄輝（左）曾經演出《惡作劇之吻～Love in Tokyo》在亞洲擁有廣大人氣。（資料照）

