（影）日本網紅脫衣慶足球挺進世界盃 瘋狂搖奶卻挨罵

日本情色網紅秘密之鈴慶祝日本男足闖進世界盃會內賽，卻激怒棒球迷。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國家男子足球隊「藍武士」近日順利挺進世界盃會內賽，這也是日本連續8屆踢進世界盃，一位情色網紅「秘密之鈴（派遣女僕）」竟在球場觀眾席直接脫下衣服，露出裏頭的運動內衣，接著瘋狂搖晃胸部，為日本慶祝。

網友發現秘密之鈴在日本職棒北海道火腿鬥士隊主場大搖胸部。（翻攝自X）

為了爭奪2026年世界盃足球賽亞洲區資格賽，日本男足卯足全勁，舉國上下欣喜若狂。秘密之鈴也在球場觀眾席脫衣慶祝，她日前在社群發布影片，只見她戴著口罩興奮地掀開上衣，接下來瘋狂搖晃自己的胸部慶祝，原以為可以蹭到一些流量，沒想到此舉卻激怒日本棒球迷。

秘密之鈴是個情色網紅。（翻攝自X）

原來，這部影片短短3秒鐘的影片，吸引超過392萬人觀看，眼尖的網友發現她不是在足球賽勝利當下慶祝，而是在日本職棒北海道火腿鬥士隊主場做這件事，而她的社群平台上充滿了暴露、性感的照片和影片，棒球迷深感被侮辱，要她不要在神聖的棒球場買弄風騷。

被罵慘的秘密之鈴只好趕緊出面發文道歉，表示自己不知道事情會變得那麼嚴重，更覺得網路世界很可怕，再三強調自己已經知道錯了，對不起棒球迷。

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