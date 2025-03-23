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娛樂 最新消息

性愛三部曲來了！ØZI被「求脱上衣」加碼曝好消息

ØZI走入觀眾席。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）ØZI走入觀眾席。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕ØZI 昨晚在北流開唱，此次演出規格再升級，他更準備「才藝表演」，開場溜起直排輪，觀眾此起彼落要他「脫」，他笑說：「你們大家是為了看我脫衣服的嗎？」聽到歌迷拱他唱進「台北小巨蛋」，ØZI也和大家約定，下次若辦在小巨蛋，「我會情勒你們喔，說好一定要來。」

相隔兩年，ØZI帶著全新的《SWIRL 漩 · 渦》專輯與演唱會回歸，昨晚他二度站上北流舞台，滑著象徵「SWIRL」的直排輪現身演唱《LUFU》，又連續唱了《Effortless》、《SLIDE》等10首歌，忍不住直呼：「簡直是體能之巔，噴超多汗！」

ØZI滑直排輪登台。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）ØZI滑直排輪登台。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）

提到直排輪開場，ØZI透露：「兩年前第一次在北流做了很多事，這次想可以做些什麼，跟團隊討論決定來溜個直排輪好了，其實超緊張，所以剛超焦慮。」彩排時歷經了幾次「驚險時刻」，一度差點跌倒。

ØZI此次造型以斯文的性感為主軸，從開場的黑色外套，到外套下的黑色蕾絲半透明上衣，爆發撩人氛圍，演唱「性愛三部曲」《0.03》、 《MISSIONARY》及《Bad Intentions》時他開玩笑說：「現場有人帶小孩或帶爸爸媽媽來的嗎？」而接著唱的《Bad Sign》、《Prey》、《Sex Tape》也成為了「性愛三部曲」後的延伸。

Karencici拱ØZI脫了。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）（Karencici拱ØZI脫了。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）（

演唱會上迎來9m88、Karencici等多組嘉賓，Karencici聽到台下歌迷不斷要ØZI「脱」時，也跟著觀眾一起鼓譟，讓ØZI說：「你們真的有點太恐怖了！」 並在壓軸時與9m88一起演唱新歌《BLEU》，ØZI分享這首新作品的契機來自希望繼《B.O》之後，能與9m88再有一首續作，他更自爆：「記得第一次唱的時候是在9m88在Live House的演唱會，那時候我還是『Stefan Chen』！」而最後他們也演唱全場觀眾最期待的《B.O》，引起大合唱。

ØZI與9m88與掀起大合唱。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）ØZI與9m88與掀起大合唱。（寬宏藝術Ｘ華納音樂Ｘ奧曼音樂提供）

演唱會最後，ØZI在一片「求脱上衣」的聲音當中，宣布不久之後將推出一張R&B專輯，屆時體脂會進入10%，全新的演出會是一場超性感的「賀爾蒙派對」。

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