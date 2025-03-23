蔡瑞雪遭性騷後二度發聲 社群曬照吐心情

蔡瑞雪和自稱是「孫姓男星」的人通訊，對方卻大吃蔡瑞雪豆腐。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星蔡瑞雪日前深夜直奔警察局報案，表示遭到性騷擾和身分冒用，她接受媒體採訪時透露剛開始收到「孫姓男星」私訊，沒想到對談過程中對方用露骨性相關文字讓她感覺很不舒服，事後才知道原來兩人都被冒用身分。今（23）蔡瑞雪趁著陽光暖暖在社群曬照，並用23自描述現在的心情。

蔡瑞雪表示「雖然曾經受傷，依然選擇相信人」。（翻攝自IG）

蔡瑞雪穿著藍色條紋背心一件式洋裝搭配黑色皮革包，寫下：「雖然曾經受傷，依然選擇相信人。曬曬太陽，心也變暖暖了」還不忘在句末加上一顆閃亮的太陽。

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「北一女神」蔡瑞雪因性騷擾報案後第二次在社群發聲。（翻攝自IG）

蔡瑞雪發出貼文之後，許多網友湧入替她加油打氣。蔡瑞雪21日就曾經說過「這段時間發生的詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲。 處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默」。經過這幾日，看來蔡瑞雪心中的陰影已經漸漸被陽光溫暖，而她也會勇敢的向前進。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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