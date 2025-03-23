41歲女星嫁圈外男友！ 網起底嚇傻「曾是朋友的老公」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星崔汝珍擁有176公分的修長身高，是著名的模特兒演員，後來轉往戲劇圈發展，突然宣布嫁給大7歲的圈外男友。不料，有網友起底對方身分，發現兩人曾一起上節目，當時還借住在男方與其前妻家中，如今回頭去看，引起熱議。

崔汝珍嫁給圈外男友。（翻攝自IG）

崔汝珍宣布結婚喜訊，去年在節目《脫掉鞋子恢單4Men》透露，男友曾有一段婚姻，是一位運動企業家，長相並非自己的理想形，而是經過相處而產生感情。

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崔汝珍曾借住在丈夫與其前妻（紅圈）家中。（翻攝自YouTube）

然而，有網友發現崔汝珍結婚的對象，竟然跟她曾經一起在節目同框，原來男方是節目《On and Off》的滑水教練，更誇張的是，當初她是寄住在滑水教練夫妻家，且她還曾說：「滑水教練夫妻倆對她來說是如父母般的存在」，引起爭議，有網友坦言，就算兩人是在男方離婚後才交往，不過「之前和人家前妻是如此親近的事情都被播出了，感覺還是怪怪的」。

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