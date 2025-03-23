日票選「理想臉型」 綾瀨遙、新垣結衣不是第一？

日本女性票選出心目中最理想臉型。冠軍北川景子（中）、亞軍內田有紀（右）、季軍濱邊美波。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本大型網路通訊公司「株式會社CM Site」針對2958名女性進行大型票選活動，選出心目中最理想臉型。這項票選不限年齡，經過激烈競爭後，前三名分別為北川景子、內田有紀、濱邊美波。

日本女星綾瀨遙。（翻攝自X）

日本女星新垣結衣。（翻攝自X）

這項活動是從全日本不限年齡、隨機票選的女性觀眾中，請她們選出自己心目中「最想擁有她的臉」。最終得票數最高的是38歲的北川景子（306票）、49歲的內田有紀（183票）、24歲的濱邊美波（158票）。相當受到台灣人歡迎的綾瀨遙為第4名、新垣結衣為第7名。

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50歲的演員吉瀨美智子。（翻攝自X）

值得一提的是，這次還有兩位年紀50歲（或以上）的演員逆齡攻上排行榜，分別是50歲的演員吉瀨美智子以及55歲的石田百合子。

55歲的石田百合子曾演出《月薪嬌妻》。（翻攝自X）

【完整統計結果榜單】

No.1 北川景子／38歲 306票

No.2 內田有紀／49歲 183票

No.3 濱邊美波／24歲 158票

No.4 綾瀨遙／39歲 139票

No.5 吉瀨美智子／50歲 136票

No.6 石田百合子／55歲 131票

No.7 新垣結衣／36歲 119票

No.8 今田美櫻／28歲 112票

No.9 川口春奈／30歲 110票

No.10 廣瀨鈴／26歲 109票

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