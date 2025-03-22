AV女優「來台必吃」這道菜！ 達人：台菜越來越受歡迎

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優石川澪擁有偶像級臉蛋，被封為「美少女天花板」，她近日來台灣參加活動，特別到十分老街放天燈，度過23歲生日。接待方AV達人一劍浣春秋透露，石川澪最喜歡的是「湯」，並分享女優們來台灣「吃」的秘辛。

石川澪近日來台度過生日。（翻攝自IG）

一劍浣春秋今（22日）揭露AV女優們來台灣吃東西的秘辛。他說，提供AV女優的餐點算是固定的，第一天下飛機後，總是會吃麥當勞，因為當天要拍攝素材，講求的是「快」，麥當勞乾淨、迅速、又沒什麼人排斥，是「不會犯錯」的餐點。

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一劍浣春秋透露，其他餐點就是女優各自要求，有趣的是，「最近台菜有越來越受歡迎的傾向」，小籠包成為必點美食，而火鍋和燒肉也是熱門選擇，視女優喜好而定。



小籠包是AV女優來台必吃美食。（資料照）

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一劍浣春秋指出，這是第三次與石川澪合作，與其他女優相比，她對吃的要求不多，不過明顯喜歡喝湯，像到鼎泰豐用餐時會同時點酸辣湯和雞湯，每次喝了都會露出很幸福的表情然後拍照發限動。此外，她不喜歡叫外送，更願意去排隊就為了湯品上桌時是熱騰騰的。

石川澪到十分老街放天燈。（翻攝自X）

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