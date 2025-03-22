和交往6年女友自駕歐洲15天是蜜月？林煒愣3秒吐：把秘密說出來了

林煒（右）和女友Cora出席「台灣醫護長照VR模擬教育學會」第一次會員大會。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林煒和女友Cora創立「台灣醫護長照VR模擬教育學會」，今出席第一次會員大會，他被選為理事兼常務理事，致詞時他甜蜜向台下的Cora喊話：「Cora像24小時AI一樣能聽我指揮。」2人交往6年，雖然忙於電商和VR（虛擬實境）產業，Cora依舊為林煒打點三餐，2人去年耶誕節到歐洲自駕15天，是否是去蜜月？林煒突然愣住，想了3秒之後點頭說：「嗯！把秘密說出來了。」追問他們是否已經登記，他們先是秀出情侶戒，後來才解釋：「沒有登記啦，只是去玩。」

林煒（右）和女友Cora出席「台灣醫護長照VR模擬教育學會」第一次會員大會。（記者蕭方綺攝）

那趟旅行，他們從捷克出發，一路開車行經德國、奧地利，談起開車，林煒直呼刺激，原來是他忘記帶眼鏡出國，加上國外需要處方簽才能買隱形眼鏡，他說：「開車時覺得看紅綠燈有些模糊，擔心Cora太緊張，開到目的地才跟她講。」這樣聽下來確實是會讓人倒抽口氣。他們也提到在哈休斯特塔時碰上暴風雪，當天雪越下越厚，甚至還有龍捲風的感覺，他們一天亮就立刻撤退。

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林煒創立台灣醫護長照VR模擬教育學會。（記者蕭方綺攝）

林煒上一部戲是客串民視八點檔《愛的榮耀》，現階段他不打算再拍戲，希望全心投入VR教育訓練系統製作，他說：「兩邊都要做的話，會精神分裂！」他前天和企業家朋友打高爾夫球，企業家朋友認為他創業現階段是最重要又辛苦，要快速累積公司的資產，而他口中的「資產」是VR作品，他解釋：「我的公司現在已經做到第5個產品，長照9個產品為一個系列，之後會跨足公共安全的案子，那也是做不完的領域。」

他是金牛座，Cora是摩羯座，2人都是工作狂，除了VR公司的資產是共有的之外，兩人財產各自獨立，林煒提到VR公司投資很燒錢，像是昨天剛通過預算，立刻買了一張18萬的顯卡，Cora在旁補充：「只要是公司要用的就用最好的、不要省，會產生價值！」

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