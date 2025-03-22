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結婚5年不想生小孩！丫頭親吐內情 竟扯出王大陸

王大陸（圖）涉嫌找富二代好友游翔閔出氣打計程車司機。（翻攝自臉書）王大陸（圖）涉嫌找富二代好友游翔閔出氣打計程車司機。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台中報導〕王大陸涉嫌找富二代好友游翔閔出氣打計程車司機，外傳游翔閔人脈廣泛，社群上可以還看到多張他與「丫頭」詹子晴合照，今（22）日快電商創辦人丫頭、森田、「Vic」陳雋希出席第四屆「快電獎」，丫頭表示與游翔閔是買車認識，平常沒有太多私交，看到新聞時也很訝異，覺得有的男生過於衝動，隨即更有感而發直呼：「所以我才不想生小孩。」

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Vic陳雋希、丫頭、森田出席活動。（快電商提供）Vic陳雋希、丫頭、森田出席活動。（快電商提供）

丫頭透露，自己是透過朋友和游翔閔買車認識，平常會在聚會上見到，看到新聞她感到訝異，覺得男方私下不是那麼衝動的個性，「我們有很多共同朋友，他有找我拍過業配就有工作上往來，跟王大陸的話是偶爾聚會遇到。」丫頭感嘆兩人太衝動，這時似乎頗有感觸，脫口表示不想生小孩，提到曾跟森田聊過這個話題，兩人都一致沒有想要有小孩的念頭，可能是怕為小孩操碎了心。

而森田上月底突然在社群媒體發文透露，公司內部發生夥伴挪用公款並向同事及廠商借款的事件，今也說該名員工向他、他周邊的人以不同名義借了錢，總數加起來快要超過百萬，森田表示已經有做出提告向對方警告，目前對方還是未還錢，森田也說還沒收到任何資訊，丫頭則為森田抱不平直呼：「他人就是太好了！請大家不要來跟他借錢了。」

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