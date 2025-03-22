丫頭突曝與小優交情「沒拉近過」 揭實際互動：憲哥生氣可以理解

Vic（左起）、丫頭、森田今（22）日出席第四屆「快電獎」。（快電商提供）

〔記者林欣穎／台中報導〕快電商創辦人「丫頭」詹子晴、森田、「Vic」陳雋希今（22）日出席第四屆「快電獎」，典禮首次移師台中，透露這次參與人數多達一千多人，花費也比去年多，共砸了6百萬，而丫頭與小優昔日交好，小優日前遭踢爆造謠胡瓜與宋羽葤的八卦遭老闆吳宗憲震怒解約，丫頭也回應透露與小優互動。

小優因造謠遭吳宗憲震怒解約，事後自拍聲淚俱下的模樣。（組合照，翻攝自臉書）

丫頭提到當時小優爆出「大嘴巴風波」時她人還在國外，事後有透過朋友關心小優，提到對方目前狀態應該還好，也坦言兩人現在很少聚會，「（我們）本來就不是會私底下見面的朋友，也沒有刻意拉近或疏遠，是本來就沒有拉近。」丫頭也說之所以沒親自關心小優是因為兩人平常不會聊心事，怕自己的關懷讓對方誤以為是想八卦，所以才會透過共同朋友，丫頭也說相信小優會從事件中有所學習成長。

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吳宗憲當時火大與小優解除經紀約，更數次在公眾場合開罵小優，過去曾待在吳宗憲公司的丫頭則表示，吳宗憲本來就對這種事情蠻在意的，「我們以前在憲哥公司，他都蠻在意這些，我之前在憲哥公司都蠻乖的，憲哥生氣可以理解。」

快電商第四屆「快電獎」今於台中葳格國際會議中心盛大舉行，來自全台的加盟店主盛裝參與，丫頭驚喜公布快電商最新吉祥物「快寶」與「桑寶」，為慶祝這個特別時刻，快電商特別推出主題貼圖，並開放現場所有人搶先下載；另外除了頒獎環節外，典禮邀請卓文萱 、李佳歡、李佳薇帶來精采演出。

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