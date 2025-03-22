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娛樂 最新消息

李敏鎬暌違8年辦見面會 「MINHO宇宙」歡迎台粉：我生命最大動力

李敏鎬在首爾見面會上與粉絲同歡。（D-SHOW提供）李敏鎬在首爾見面會上與粉絲同歡。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李敏鎬將在4月4日（五）於台北國際會議中心TICC舉行粉絲見面會，活動搶先在首爾登場，李敏鎬與粉絲大玩遊戲，又準備了小測驗和清談環節，當然少不了開金口演唱《就像那時一樣》、《Without you》、《Stalker》和《Be My Last Love》等多首歌曲，為粉絲帶來感動的氛圍。

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李敏鎬在首爾見面會上大開金嗓。（D-SHOW提供）李敏鎬在首爾見面會上大開金嗓。（D-SHOW提供）

李敏鎬暌違8年舉行亞巡粉絲見面會「2025 LEE MINHO ASIA FANMEETING TOUR ‘MINHOVERSE’IN TAIPEI」，見面會名稱「MINHOVERSE」由李敏鎬的名字「MINHO」和宇宙之意「UNIVERSE」組合而成，寓意為「李敏鎬的世界和宇宙」。

李敏鎬表示，希望在自己打造的特別空間裡與粉絲們暢遊，因此將此次粉絲見面會命名為「MINOZ全知觀點」。李敏鎬在見面會上展示了多個結合了AI的環節，不僅分享了自己的近況，亦與粉絲大玩本人參與構思的遊戲，只為求能跟粉絲們進行跟多樣化的交流，以及豐富粉絲見面會的內容。

李敏鎬即將在4月來台舉行粉絲見面會，與台粉相見歡。（D-SHOW提供）李敏鎬即將在4月來台舉行粉絲見面會，與台粉相見歡。（D-SHOW提供）

在安可舞台上，李敏鎬向粉絲深情告白： 「我生命中最大的動力和生存意義都是從你們而來」，並驚喜宣布電影《全知讀者視角》將於7月上映，並希望大家能多多關注和期待。

李敏鎬台北站粉絲見面會門票現於ibon官方網站公開發售，票價分別為台幣 $6,280 / $4,880 / $3,480 及 $2,880。購買門票的粉絲，將可以獲得親筆簽名海報、親筆簽名小卡、限定小卡及官方海報等福利的抽獎機會，購買$6,280 / $4,880 / $3,480門票的粉絲更可獲得粉絲歡送的抽獎機會，購買$6,280 / $4,880門票的粉絲更可獲得團體合照（20人一組）的抽獎機會。想知道更多相關訊息，請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram。

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