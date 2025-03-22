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娛樂 最新消息

75歲張復建「5年連演70場舞台劇」！2習慣拼好體力

〔記者蕭方綺／台北報導〕75歲的資深硬底子演員張復建擔綱果陀劇場《解憂雜貨店》的靈魂人物「雜貨店爺爺」，自70歲接演的他，累計共達70場次之多，私底下早就是個爺爺的他，而接演《解憂雜貨店》的靈感就是來自當時就讀國小的孫子。

75歲張復建「5年連演70場舞台劇」！2習慣拼好體力張復建覺得《解憂雜貨店》是一齣被老天爺眷顧的戲。（果陀劇場提供）

自從接演後，張復建樂道：「跟一票年輕演員合作，也讓他笑說感覺自己變年輕了。」他也被同團演員們直呼其爺爺身分被認證為「雜貨店的吉祥物」，因為他的存在給予戲裡戲外的觀眾安心感，成為口碑保證。

張復建私底下生活有原則的他，因為從小練功讓他維持每日拉筋伸展，而這也是他維持健康保持體力的最高原則，此外，他也時常閱讀報章雜誌，二十多年來累積近20本手札，習慣作筆記的他，只要看到好文、好句就會寫下，不時用來提點自己的人生疑惑，彷彿就像《解憂雜貨店》劇中的爺爺一樣，生活有所得才能為人解惑。

回首快五十年的演藝路，他說：「最好的戲，永遠是關於人生。每個人都在他人的戲裡看到自己的悲歡離合。」《解憂雜貨店》8/22-9/7台北高雄上演，購票請上Opentix購票系統。

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