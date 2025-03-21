《GENTO》要來了！菲律賓天團SB19開個唱 給台灣打100分

菲律賓天團SB19將在新莊開個唱 。（華貴娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕以神曲《GENTO》紅遍全球的菲律賓唱跳天團SB19，將於今年6月29日首度在台灣舉辦「SB19 Simula at Wakas! 2025 WORLD TOUR IN TAIPEI」演唱會，門票將於3月22日（六）中午12點於拓元售票系統正式啟動，讓台灣A’TIN（粉絲名）興奮不已。

去年SB19首度來台，擔任選秀綜藝《原子少年2》的嘉賓，對台灣留下100分的好印象，一直希望能來台灣舉行演唱會的他們終於兌現承諾，正式宣布要在6月29日來到新莊開唱，還記得上次來台灣巧遇颱風來襲，加上行程忙碌，SB19沒有太多時間可以一飽台灣美食，不過倒是嘗到不少美味的零嘴，讓他們印象十分深刻。而這次的台灣演唱會將是他們出道7年第一次在台灣開唱，5人都期待不已，更希望屆時能有好天氣，讓他們有機會好好的享受一下台灣的美食、風景。

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菲律賓天團SB19去年曾受邀來台，對台灣印象很好。（華貴娛樂提供）

SB19感性表示：「巡迴演唱會走過很多地方，每個城市都有各自的應援方式，像是不同的海報和歌迷想說的話、螢光棒等等，每次看到都很感動各地方有這麼多A’TIN支持我們，第一次到台灣演出，很期待看到台灣歌迷的反應，當然最重要的就是能把菲律賓音樂介紹給台灣的朋友。」

SB19是由隊長Pablo、Josh、Stell、Ken和Justin組成，是菲律賓流行音樂P-pop的代表性團體。他們憑藉《Go Up》一曲於2019年爆紅，《MAPA》在YouTube更是創下1.1億的超高點閱，而《GENTO》更成為全球現象級神曲，除了成功打進美國告示牌世界數位歌曲銷售排行榜之外，眾多偶像與各大KOL們都在社群發起#GENTO舞蹈挑戰，像是Super Junior的銀赫、2NE1的Dara、Ateez的崔傘、ZEROBASEONE的成韓彬、朴乾煜等當紅韓國偶像也都曾經挑戰其經典舞步。

這次台灣演唱會購買VIP區的歌迷朋友，將會有優先進場的特別福利，還可以參加演唱會的 Soundcheck 綵排，搶先近距離感受SB19的天團魅力，還有獨家主視覺或團員小卡（隨機發送）。想了解更多SB19台灣演唱會的最新動態，就請鎖定華貴娛樂FB粉絲專頁。

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