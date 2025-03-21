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氣死！ 趙麗穎公開怒罵中國假新聞 嗆辣發言登熱搜

中國女星趙麗穎點名怒批中媒《大象新聞》做「假新聞」。（翻攝自微博）中國女星趙麗穎點名怒批中媒《大象新聞》做「假新聞」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙麗穎與導演馮小剛合作電影《向陽．花》即將上映，近來正在進行宣傳活動，但中媒《大象新聞》的報導卻被趙麗穎點名發文怒批「假新聞」，引起熱烈討論，稍早導演馮小剛本人親自出面聲明，表示已和各方溝通，會釐清事情原委，讓誤會化解。

中國媒體《大象新聞》發布了一段《向陽．花》報導，並提到趙麗穎表示「從高月香這個角色身上洞見了有棱角、不一樣的善良」、「不管在多麼艱難的生活裡，她依然沒有放棄生存的慾望，展現了一種小人物命運的力量」…看到報導之後的趙麗穎怒火驟升，她本人在微博轉發此文，並說了重話「沒接受過採訪，假新聞」立刻衝上熱搜榜。

《向陽．花》去年殺青，導演馮小剛和趙麗穎及全部劇組人員歷經40日緊密拍攝，終於完成。（翻攝自微博）《向陽．花》去年殺青，導演馮小剛和趙麗穎及全部劇組人員歷經40日緊密拍攝，終於完成。（翻攝自微博）

《向陽．花》去年殺青，導演馮小剛和趙麗穎及全部劇組人員歷經40日緊密拍攝，終於完成這部作品，趙麗穎更是為了拍攝這部電影，連百花獎都缺席，可見她對這部作品的重視程度。

中國導演馮小剛。（本報資料照）中國導演馮小剛。（本報資料照）

今（21）日導演馮小剛也透過微博發布聲明，指出媒體撰寫的內容並非藝人受訪時所說的，但來源則說得明明白白，馮小剛說：「（趙麗穎報導內容）是來源於3月19日片方發佈的製作特輯中其他幕後人員的表述。影片主創目前尚未接受任何媒體採訪」更進一步解釋「事件發生後，我們已經和各方積極溝通，釐清事件原委，積極解除誤會」。眼看馮小剛出面緩頰，趙麗穎也轉發馮小剛聲明，表示「每一部作品都是全劇組人員的心血與付出，我們歡迎大家回歸作品本身，理性探討、求真求實」。

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