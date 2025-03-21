烏克蘭20歲嫩模人間蒸發10日 被發現路倒杜拜瀕死

20歲的烏克蘭模特兒瑪麗亞被發現路倒在杜拜，身受重傷。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歐洲時尚界有不少模特兒都來自烏克蘭，近日一名20歲烏克蘭模特兒隨兩名業界高層到杜拜參加派對，沒想到派對結束後，模特兒也跟著人間蒸發，怎麼找都找不到人影，直到10天後才被發現倒在路邊，且身負重傷，到目前仍無法恢復說話功能。

這名烏克蘭嫩模名叫瑪麗亞科瓦爾丘克（Maria Kovalchuk），她本月9日興奮告訴友人，自己受邀參加一場在杜拜舉辦的高級派對，瑪莉亞還說自己被兩位「模特兒業界人士」邀請，出發前瑪麗亞也向母親安娜表示，會在杜拜待一晚。

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烏克蘭模特兒瑪麗亞先前興奮告訴家人及朋友自己將到杜拜參加一場派對。（翻攝自X）

瑪利亞原本訂好機票，打算在11日從杜拜離開飛往泰國，但當日她卻未現身，家人與朋友感到相當擔心，立即向杜拜警方報案，直到19日才在杜拜的街邊發現血跡斑斑且傷勢嚴重的瑪麗亞，當時她四肢與脊椎全部骨折。

送往醫院治療後，瑪麗亞至少動過3次手術，之後也還會繼續透過手術治療，目前性命垂危，亦無法開口說話。

瑪麗亞在杜拜失蹤10天之後，被發現渾身是傷的倒臥在路邊。（翻攝自X）

瑪麗亞被發現時身上沒有證件、手機，報導也引述安娜說法，瑪麗亞被送往醫院治療後，至少接受3次手術，之後還將繼續第4次手術，但她的狀況依然危急，目前仍無法開口說話。瑪麗亞母親表示她無從得知瑪麗亞是否真的參加了派對，因為負責籌辦該場活動的公關人員卻聲稱從未見過瑪麗亞。

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