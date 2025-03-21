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爆金秀賢公司「分兩派」應戰金賽綸家屬 因「1理由」拒給慰問金

金秀賢身陷醜聞，相關人士透露他目前狀態不佳。（翻攝自IG）金秀賢身陷醜聞，相關人士透露他目前狀態不佳。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員金秀賢目前身陷醜聞，連日被YouTube頻道《橫豎研究所》爆料，揭發他以往與已故女星金賽綸的戀情，以及家中的「脫褲洗碗照」，事後，金秀賢經紀公司「Gold Medalist」憤怒喊告，直批對方太過分然而，今（21）日就有韓媒爆料，「脫褲洗碗照」中的地點，確實就在金賽綸家，並且距離金秀賢的住處只需走路25分鐘即可抵達。

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根據韓媒《NEWSEN》報導，金秀賢為「脫褲洗碗照」被爆出而感到羞恥，經紀公司Gold Medalist甚至因此而取消原要給金賽綸家屬的慰問金。據了解，金秀賢公司為應戰這次的風波，還特別將公司內部分為「主戰派」跟「溫和派」，「溫和派」一直試圖取得與金賽綸家屬的聯繫，希望透過面對面談話來解決問題，沒想到最後結果未成；只能交由「主戰派」來掌控局勢，因「脫褲洗碗照」的公開，公司一致認為必須反擊，所以在（20）日決定要向《橫豎研究所》及金賽綸家人提告。

此外，韓媒透露金秀賢目前與家人待在一起休養，因這次的風波感到壓力及焦慮，還有GD綜藝《GOOD DAY》的工作人員透露：「他肯定百感交集吧，回想起已故的前女友。」委婉地表示金秀賢現在狀況不佳。

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