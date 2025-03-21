金南佶挑戰5小時見面會？LUCY難忘台灣健康操

金南佶（左）、LUCY將再度來台。（RICHINING、udn提供、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星接力來台！金南佶於4月6日在Legacy TERA舉辦「Road to Gil」見面會，日前他先到日本，沒想到見面會時間竟然超過4小時，台北場消息曝光後讓台灣粉絲期待「這次要5小時了嗎！？」韓國樂團LUCY則是在4月18日於Zepp New Taipei舉行「CHECK IN」演唱會，並計劃在3月27日發行一首先行曲。

金南佶即將再度來台舉行粉絲見面會。（RICHINING、udn 提供）

最近金南佶在暌違5年回歸韓劇《熱血司祭2》，飾演依舊脾氣暴躁、充滿正義感的天主教司祭金海日，不僅展現了與第一季截然不同的魅力，還以痛快的動作戲獲得好評。而《熱血司祭》系列獲得相當高的評價與收視率，屆時他也將會在見面上聊花了5年時間所拍攝的第二季，以及和第一季不同的辛苦和樂趣。

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粉絲期待金南佶的粉絲見面會，時長能夠超越4小時。（RICHINING、udn 提供）

這次見面會的標題是「Road to Gil」，金南佶表示，「這包含了我想和大家分享我作為人和演員所走過的道路和時間，一起度過這樣的時光」。金南佶表示：「想到能再次見到大家，我就感到非常興奮。這次的粉絲見面會，為了與長久以來給予我始終如一的愛和支持的各位更近距離地交流，我準備了多樣的環節。希望大家能撥出寶貴的時間前來，共同創造難忘的回憶。」

韓國大勢樂團「LUCY」在海內外人氣狂飆，崔庠燁（左起）、辛禮贊、趙元祥。（網銀國際影視提供）

至於LUCY，趙元祥對於即將來台表演，興奮表示：「想到能帶著新音樂來和大家見面，感到非常激動，我們迫不及待想讓大家聽到！這次的歌曲充滿我們獨特的魅力，是一首既有趣又充滿個性的作品，希望大家會喜歡，我們也在臺北演出中準備這首歌的表演，請大家多多期待，一起享受這首新歌的舞台。」精心準備令粉絲相當感動。

去年樂團LUCY來台開唱，崔庠燁在受訪時帶著成員們挑戰台灣「LUCY國民健康操」，可愛的廣場舞表演引起社群的熱烈迴響。帶起這股熱潮的崔庠燁笑說：「這是我最難忘的瞬間之一！藉由這次經歷，讓我感覺和臺北的距離更近了一步。」更直說想讓辛禮贊、趙元祥在舞台上挑戰看看，這樣就能和台灣粉絲們留下有趣的回憶。

之前LUCY粉絲曾準備熱騰騰的雞排，讓辛禮贊直誇：「粉絲們精心準備的雞排非常好吃！外脆内嫩的口感印象非常深刻，這次也一定再品嚐一次。這些只有在台灣才能品嚐到的特別美食，對我們來說也是非常珍貴的回憶。」崔庠燁則難忘在夜市吃的大腸麵線，如果有空檔去逛夜市，還想再二訪店家。

已不是第一次造訪台灣的LUCY也為這趟行程做了許多功課，趙元祥提出非常新奇的願望：「聽說台灣的理髮店會在洗頭之後做出很有趣的髮型！是平時很難嘗試的一種體驗，如果能和成員們一起去的話，一定會是非常愉快的時光！」辛禮贊則分享到每次來臺北的時候，有一家必去的按摩店！已經去過兩次了，這家店對我們來說，就像是臺北的必去行程，希望這次也能有機會拜訪。」

樂團LUCY年紀最小的成員申光一因為入伍服役而缺席此次演出，也透過辛禮贊和台灣粉絲喊話：「聽到臺北演出的消息，真的非常遺憾無法一起參與。」並說弟弟申光一平時也經常會提到很想念粉絲、希望能儘快在舞台上見到大家。團魂爆發的LUCY也強調：「期待明年能以光一一起的完整體再次來和大家見面。請再稍稍等一下！」

金南佶詳情可洽主辦單位「RICHINING」、「udn」官方臉書專頁，LUCY則請找網銀國際影視。

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