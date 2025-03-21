晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金南佶挑戰5小時見面會？LUCY難忘台灣健康操

金南佶（左）、LUCY將再度來台。（RICHINING、udn提供、翻攝自IG）金南佶（左）、LUCY將再度來台。（RICHINING、udn提供、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星接力來台！金南佶於4月6日在Legacy TERA舉辦「Road to Gil」見面會，日前他先到日本，沒想到見面會時間竟然超過4小時，台北場消息曝光後讓台灣粉絲期待「這次要5小時了嗎！？」韓國樂團LUCY則是在4月18日於Zepp New Taipei舉行「CHECK IN」演唱會，並計劃在3月27日發行一首先行曲。

金南佶即將再度來台舉行粉絲見面會。（RICHINING、udn 提供）金南佶即將再度來台舉行粉絲見面會。（RICHINING、udn 提供）

最近金南佶在暌違5年回歸韓劇《熱血司祭2》，飾演依舊脾氣暴躁、充滿正義感的天主教司祭金海日，不僅展現了與第一季截然不同的魅力，還以痛快的動作戲獲得好評。而《熱血司祭》系列獲得相當高的評價與收視率，屆時他也將會在見面上聊花了5年時間所拍攝的第二季，以及和第一季不同的辛苦和樂趣。

粉絲期待金南佶的粉絲見面會，時長能夠超越4小時。（RICHINING、udn 提供）粉絲期待金南佶的粉絲見面會，時長能夠超越4小時。（RICHINING、udn 提供）

這次見面會的標題是「Road to Gil」，金南佶表示，「這包含了我想和大家分享我作為人和演員所走過的道路和時間，一起度過這樣的時光」。金南佶表示：「想到能再次見到大家，我就感到非常興奮。這次的粉絲見面會，為了與長久以來給予我始終如一的愛和支持的各位更近距離地交流，我準備了多樣的環節。希望大家能撥出寶貴的時間前來，共同創造難忘的回憶。」

韓國大勢樂團「LUCY」在海內外人氣狂飆，崔庠燁（左起）、辛禮贊、趙元祥。（網銀國際影視提供）韓國大勢樂團「LUCY」在海內外人氣狂飆，崔庠燁（左起）、辛禮贊、趙元祥。（網銀國際影視提供）

至於LUCY，趙元祥對於即將來台表演，興奮表示：「想到能帶著新音樂來和大家見面，感到非常激動，我們迫不及待想讓大家聽到！這次的歌曲充滿我們獨特的魅力，是一首既有趣又充滿個性的作品，希望大家會喜歡，我們也在臺北演出中準備這首歌的表演，請大家多多期待，一起享受這首新歌的舞台。」精心準備令粉絲相當感動。

去年樂團LUCY來台開唱，崔庠燁在受訪時帶著成員們挑戰台灣「LUCY國民健康操」，可愛的廣場舞表演引起社群的熱烈迴響。帶起這股熱潮的崔庠燁笑說：「這是我最難忘的瞬間之一！藉由這次經歷，讓我感覺和臺北的距離更近了一步。」更直說想讓辛禮贊、趙元祥在舞台上挑戰看看，這樣就能和台灣粉絲們留下有趣的回憶。

之前LUCY粉絲曾準備熱騰騰的雞排，讓辛禮贊直誇：「粉絲們精心準備的雞排非常好吃！外脆内嫩的口感印象非常深刻，這次也一定再品嚐一次。這些只有在台灣才能品嚐到的特別美食，對我們來說也是非常珍貴的回憶。」崔庠燁則難忘在夜市吃的大腸麵線，如果有空檔去逛夜市，還想再二訪店家。

已不是第一次造訪台灣的LUCY也為這趟行程做了許多功課，趙元祥提出非常新奇的願望：「聽說台灣的理髮店會在洗頭之後做出很有趣的髮型！是平時很難嘗試的一種體驗，如果能和成員們一起去的話，一定會是非常愉快的時光！」辛禮贊則分享到每次來臺北的時候，有一家必去的按摩店！已經去過兩次了，這家店對我們來說，就像是臺北的必去行程，希望這次也能有機會拜訪。」

樂團LUCY年紀最小的成員申光一因為入伍服役而缺席此次演出，也透過辛禮贊和台灣粉絲喊話：「聽到臺北演出的消息，真的非常遺憾無法一起參與。」並說弟弟申光一平時也經常會提到很想念粉絲、希望能儘快在舞台上見到大家。團魂爆發的LUCY也強調：「期待明年能以光一一起的完整體再次來和大家見面。請再稍稍等一下！」

金南佶詳情可洽主辦單位「RICHINING」、「udn」官方臉書專頁，LUCY則請找網銀國際影視。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中