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北院檢察官指柯文哲USB有玄機 網譏：應該全是李多慧

民眾黨前主席柯文哲出庭時指檢察官林俊言以不存在的「不雅片」威脅，控訴檢察官羅織罪名。（本報資料照，記者塗建榮攝）民眾黨前主席柯文哲出庭時指檢察官林俊言以不存在的「不雅片」威脅，控訴檢察官羅織罪名。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北地院昨（20）該庭審理京華城案、政治獻金案，民眾黨前主席柯文哲出庭時指檢察官林俊言以不存在的「不雅片」威脅，控訴檢察官羅織罪名，更當庭對檢察官說：「我恨死你們了」。外界好奇柯文哲USB裏頭到底是什麼內容？PTT鄉民更狂猜：裏頭應該都是韓籍啦啦隊女神李多慧吧！

柯文哲過去搭車跑行程的時候都在途中看李多慧的影片。（本報合成圖，翻攝自YouTube）柯文哲過去搭車跑行程的時候都在途中看李多慧的影片。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

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柯文哲指林俊言曾威脅稱USB裡有不雅片，並表示若柯不承認就會送法院，故柯質疑檢方羅織罪名。網友好奇林俊言何出此言？也好奇她口中的「不雅片」女主角是誰？過去柯文哲曾在YouTube影片中自曝最愛的韓國女生是李多慧，就連搭車跑行程的時候都在途中看李多慧的影片，還好奇問「我打開YouTube，欸，怎麼都是裡多慧？奇怪了」幕僚更利用字幕虧他：我看你是不懂演算法。

韓籍啦啦隊員李多慧現為「小龍女」。（翻攝自IG）韓籍啦啦隊員李多慧現為「小龍女」。（翻攝自IG）

PTT鄉民更挖出李多慧過去代言遊戲時，曾在活動現場熱舞，更與柯文哲在跑行程途中欣賞的影片比對，證明就是在看遊戲活動現場影片。網友也調侃柯文哲：「國安危機就是啦啦隊？」、「北檢要押李多慧嗎？」、「看美女沒揪」、「看李多慧不看李雅英？」

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