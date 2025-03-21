柳樂優彌《噬亡村2》揭恐怖結局！笠松將曝太震撼：演員生涯可以結束了

柳樂優彌在《噬亡村》第二季繼續飾演警察阿川大悟，動作戲更升級。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+口碑驚悚日劇《噬亡村》第二季回歸，即將揭開有著「食人」傳說的供花村隱藏的血腥真相，坎城影帝柳樂優彌評價第二季：「不僅有動作場面，還細膩地描繪了人物背景和故事核心」，暗示在更加暴力與血腥的外表下，仍然蘊含著深刻的人性探索。

柳樂優彌在《噬亡村》飾演一名個性粗暴卻充滿正義感的警員「阿川大悟」，笠松將則飾演供花村代表人物—「後藤家」掌權人「後藤惠介」，第二季首播即為觀眾投下震撼彈，大悟與後藤家族正式開戰，以更加血腥、暴力、殘忍的方式展現了更加極端的恐怖場景、以及前所未見的暴力美學。

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柳樂優彌（左）在《噬亡村》第二季與恐怖食人族正式開戰。（Disney+提供）

觀眾將目睹大悟為了救出妻子有希、女兒和被囚禁的孩子們，不惜墜入瘋狂深淵的恐怖轉變，正如柳樂優彌所言：「我是透過認真排練，讓自己能夠更貼近阿川大悟這個警察角色。」並強調：「他（大悟）珍視家人，同時作為警察想要阻止犯罪」，預示著在這場最終決戰中，大悟的根本信念將面對更沉重的挑戰與掙扎。

笠松將在《噬亡村》第二季中飾演後藤惠介，在劇中有相當複雜的情感演出。（Disney+提供）

談到《噬亡村》的成功，不得不提到導演片山慎三，笠松將在採訪時不吝大讚「這種作品還能再遇到嗎？太過艱辛但又極度震撼，甚至讓我覺得我的演員事業到這邊就差不多可以結束了」，當柳樂優彌追問原因，笠松將解釋：「當然不是因為精疲力竭，而是我們真的已經完全投入了全部」，並表示「在片場看著柳樂和片山導演，他們面對創作的態度簡直散發著執念與瘋狂，感受到一股要去破壞一切的恐怖氣勢」。

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