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娛樂 最新消息

演藝總工會前理事長康凱毆傷員工 判刑定讞又判賠

〔記者張文川／台北報導〕中華演藝總工會前理事長、79歲資深藝人康凱，前年9月交接工會理事長業務時，欲帶走有證書字樣的物品，被工會陳姓男員工阻止，他竟掐住陳的脖子揮拳、腳踢、推去撞牆，事後還打電話恐嚇陳「我要找人弄你很簡單」；刑事上康凱去年已被依傷害罪判刑2月、恐嚇罪判拘役50日，2罪共可易科罰金共11萬元定讞；陳男提附帶民事求償71萬多元，台北地院審理後，日前判康凱應賠8萬2870元。可上訴。

中華演藝總工會前理事長、79歲資深藝人康凱。（資料照，記者陳奕全攝）中華演藝總工會前理事長、79歲資深藝人康凱。（資料照，記者陳奕全攝）

驗傷單顯示陳男受頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿皆挫傷等傷害，陳男主張花費2870元醫藥費，以及他和工會未能完成的專案收入損失，3件共21萬元，還有挨揍致心靈受創的精神慰撫金50萬元。

康凱未出庭以未寫書狀為自己辯駁，北院法官刑事案卷等證據採一造辯論，審酌後判康凱應全額支付醫藥費，慰撫金以8萬元為宜，但專案損失無法證明與康凱有關係，此部分免賠，合計康凱應賠8萬2870元。

判決指出，2023年9月15日康凱在北市中山區的工會對員工揮拳、推去撞牆，10月16日康凱以Line語音通話恫嚇陳「你還要（在工會）幹下去的，我找人弄你很簡單，非常簡單。」陳男心生恐懼而報警，中山警分局取得大樓內監視器畫面為證。

北院刑事庭審理時，康凱否認動手打人，只是要拿走自己的東西，事後話語只是氣話。法官分依傷害、恐嚇危安罪將康凱各量處2月徒刑、拘役50日得易科罰金，二審高等法院維持原判定讞。

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