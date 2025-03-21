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經營權爭奪戰能獲勝？律師點破3現實：Andy法律上、實際上輸得一塌糊塗

Andy（右）、家寧（左）分手後撕破臉。（翻攝自YT、IG）Andy（右）、家寧（左）分手後撕破臉。（翻攝自YT、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與前女友家寧撕破臉，Andy提到自己多年來只領5.5萬元月薪與獎金，身為公司股東卻無法查帳，分手後更遭無緣岳母一腳踢開。家寧於今（21）日凌晨拍影片說明事情原委，二度強調不清楚公司實際收益，切割母親，但仍不被眾人買單。對此，律師林智群也發文分享個人看法。

林智群在臉書發文談及Andy與家寧的爭議，表示被許多人問到Andy是否能在經營權爭奪戰中獲勝，他認為有時候輸贏不是看那個結果，並分析3要點指出，首先Andy如果要主張1/2股權，在法律上肯定不會贏，因為他已在股權協議書上有簽名，只拿1/4股份。

其次，如果Andy主張要1/4股權（公司成立7年期間的分紅），林智群認為在法律上他會贏，但可能拿不到錢，因為張媽媽可能已經把錢轉走，就算沒轉走，娛樂公司遭檢舉逃稅，「國稅局連補帶罰扒幾層皮後，公司還有錢可以分嗎？拿到一個勝訴判決，可是拿不到錢，這樣算贏嗎？」

最後，林智群直言，「Andy在法律上、實際上輸得一塌糊塗」，不過大家喜歡他、挺他，因此新頻道也在短時間內上漲到200多萬訂閱，「以後就是妥妥的獨資，這樣算輸嗎？人生很長，輸贏一時間還很難講呢！」

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