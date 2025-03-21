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重回亡靈之地！皮克斯《可可夜總會2》宣布2029年登場

皮克斯於2017年推出的《可可夜總會》叫好又叫座，還獲得兩項奧斯卡肯定。（迪士尼提供）皮克斯於2017年推出的《可可夜總會》叫好又叫座，還獲得兩項奧斯卡肯定。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼執行長鮑伯艾格在公司年度股東大會上宣布，皮克斯賣座動畫《可可夜總會》將推出續集《可可夜總會2》，並預計於2029年上映，電影目前仍處於早期開發階段，劇情細節尚未公開，艾格表示：「雖然這部電影還處於初期階段，但我們知道它將充滿幽默、感動與冒險，我們迫不及待想要與大家分享更多消息。」

迪士尼宣布《可可夜總會2》預計於2029年上映。（翻攝自X）迪士尼宣布《可可夜總會2》預計於2029年上映。（翻攝自X）

首集《可可夜總會》描述12歲的米高夢想有天能和最有名的巨星一樣發光發亮，卻受到家族世代以來對音樂的禁令阻礙。在墨西哥的亡靈節當天，他意外來到亡靈之地，展開一場尋找祖先真相的冒險。電影於2017年推出叫好叫座，不僅在全球賣破8.14億美金（約台幣268.86億元），更在隔年奧斯卡獲得最佳動畫長片以及最佳原創歌曲兩項大獎。

近年皮克斯在經典動畫續集中表現亮眼，包括《玩具總動員》、《海底總動員》、《超人特攻隊》以及《腦筋急轉彎》等片的續作屢創佳績，目前皮克斯正積極籌備《玩具總動員5》、《超人特攻隊3》等續集，並開發《地球特派員》和《Hoppers》等全新作品。

預計2029年推出的《可可夜總會2》將由首集導演李安克里奇、阿卓安莫里納共同執導，而曾參與《玩具總動員4》和《腦筋急轉彎2》的皮克斯資深製片馬克尼爾森將擔任製片。

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