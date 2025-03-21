家寧再被抓包「1細節」出賣了自己 網嗨喊：妳臉不疼嗎？

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」成員Andy老師與家寧分手後鬧翻，Andy指控在交往期間被家寧一家奪權，分手後更慘遭「淨身出戶」，爭議持續延燒。然而，昨（20）日，家寧在個人頻道「祕月期POPOO」上架了最新影片，只見家寧全程頻頻低頭看稿，還被網友抓包「1細節」出賣了自己，直言她影片「毫無重點」。

百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後鬧翻。（翻攝自IG）

家寧先前發聲明切割母親，表示自己一直以來待在群海娛樂都沒有話語權，曾多次要求公司給詳細的財務數據，最終還是沒得到回應。如今，最新上架的４分鐘聲明卻又被網友曬出證據反駁，稱：「她此前的聲明都說與群海娛樂無關，但頻道簡介跟IG自介的信箱都還是群海的」，這樣叫「群海與她無關？」，再次被網友狠狠打臉，影片及貼文不斷湧入留言，紛紛質問她：「妳臉不疼嗎？」，同時，網友也心疼Andy老師的遭遇，為他曾經付出的真心深感不值。

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家寧再被網友曬證據打臉。（翻攝自YouTube/IG）

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