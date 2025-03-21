游鴻明知道嗎？超正學霸女兒招認渣男吸引機 被要求開放式關係

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手游宇潼下月發行首張個人專輯《楚門》，外型亮麗的她是游鴻明的寶貝女兒，她卻招認在感情路上是渣男吸引機，以《還是我已學壞》唱出叛逆主張。

游宇潼將發行首張專輯《楚門》。（&fellows提供）

游宇潼透露，過往談戀愛經常吸引渣男，更曾被直接要求開放式關係，而她決定告別乖女孩印象，以新歌《還是我已學壞》釋放心中叛逆主張。

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游宇潼分享，這首歌如同是理工腦的感性戀愛，在混亂中尋找秩序，事實上，她大學畢業於UCLA數學系，目前還在台灣大學攻讀研究所，選擇商學院的行銷專業，期望透過這次學習機會，將自己的音樂作品帶給更多人。

游宇潼與王中平導演合作新歌MV。（&fellows提供）

導演黃中平在這首新歌MV中，以白天與黑夜的概念，呈現出她的多面性，感性與理性並存，MV拍攝完成後，黃中平導演還特地發訊息誇獎游鴻明很幸福。

正妹星二代游宇潼進軍歌壇。（&fellows提供）

黃中平猛誇游宇潼很有想法、聰明又有禮貌，「外表看似酷酷的女孩，其實心是溫柔的孩子。總之羨慕你有個好女兒呀，昨天還遇到工作 40 年第一位歌手給我泡養生茶，實在是太可愛的孩子。」

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