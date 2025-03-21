中鏢諾羅又染支氣管炎！楊小黎哀嚎：就是爸爸廁所那坨屎

楊小黎談到二月病懨懨。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊小黎的二月苦不堪言，得到諾羅病毒之後，因太虛弱，到醫院打點滴，隔壁的阿北卻咳到不行，讓她染上感冒，後來變嚴重成了支氣管炎，上吐下瀉又咳到不行， 靠中藥西藥雙管齊下，休養半個月才康復，昨主持客台新戲首映會，直呼：「現在很好，一尾活龍！」

楊小黎昨主持記者會生龍活虎。（翻攝自臉書）

她一直都是對健康小心翼翼的人，這回感染諾羅的原因荒謬到她覺得有趣，原來是她有天從健身房回爸媽居住的老家洗澡，看到爸爸褲子泡在浴室，原本想替他洗，她說：「上面卻有便便！我立刻叫媽媽回家幫他洗褲子。」但也因此讓她和媽媽也都中鏢諾羅病毒，她哀嚎：「就是爸爸那一坨屎，讓我那一個月的工作都非常的痛苦。」好在她家人都是自立自強個性，獨自看醫生、睡個覺休養即可。

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她因大病一場，上月推掉許多主持工作，有些推不掉的主持活動則靠著意志力以及藝人的「自動導航系統」完成任務，拼命工作讓人心疼，但她坦言房貸壓力重，目前還在寬限期，之後一個月要十幾萬的房貸。

楊小黎穿的詹朴洋裝非常好看。（翻攝自臉書）

此外，她今年除了戲劇作品，也接下新任務，就是擔任客台新節目《像你這道菜》的製作人兼主持人，她大嘆口氣說：「製作人真的做一次感受一下就好，人生中第一次需要去投案子、審預算，還跟藝人好朋友要經紀人的電話，敲通告、喬時間、談費用。」

因為節目一集經費不到50萬，相當吃緊，她沒想過自己會對好友們講出「對不起，我們預算真的很有限，可不可以幫幫忙」這種話，但慶幸好友們一口就答應要來，不問酬勞，而她自己拍完一集後，在媽媽提醒下才赫然發現沒算到自己薪水，根本做白工，看來最用愛發電的是她。

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