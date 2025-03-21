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娛樂 音樂

陳奕迅高雄開賣放閃愛妻徐濠縈 「這群人」明天搶先購票

〔記者陽昕翰／台北報導〕「E神」陳奕迅5月將在高雄巨蛋開唱，舉辦6場「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會」，門票3月23日全面開賣，全場採「實名制」售票，巧的是，當天還是他與老婆徐濠縈浪漫的結婚紀念日。

陳奕迅上周剛在澳洲雪梨 Qudos Bank Arena舉辦兩場演唱會，迎來蛇年的首場演出，他特地換上全新造型，還突發奇想，將頭髮捲成「雪梨歌劇院」的造型幽默預熱，讓粉絲看了噴笑。

陳奕迅將在高雄巨蛋舉辦6場演唱會。（My Kan提供）陳奕迅將在高雄巨蛋舉辦6場演唱會。（My Kan提供）

陳奕迅在演唱會上特別追悼故友方大同，也向當地觀眾分享演唱會概念，「Fear 和 Dreams 都還沒發生，它們只存在於腦中，不是真實的。所以不要想太多，好好把握當下。」這番話引發全場共鳴。

演唱會上氣氛笑淚交織，台下粉絲時而感動拭淚，時而熱情大喊「老公」，陳奕迅聽了也幽默回應：「別再叫了，我結婚快 20 年了，死心吧！」現場瞬間笑聲不斷，在感動與歡笑之間來回流轉，不僅讓觀眾在音樂裡釋放情緒，也展現最純粹的情感流露。

陳奕迅宣布在高雄巨蛋開唱，喊話台灣歌迷5月見。（My Kan提供）陳奕迅宣布在高雄巨蛋開唱，喊話台灣歌迷5月見。（My Kan提供）

陳奕迅「FEAR and DREAMS」世界巡演高雄站的場次為5月16、17、18、23、24及25日，明天3月22日加碼兩波優先購票機會，中午12:00開放國泰世華 CUBE 信用卡友搶先購票，每人每場限購 4 張，限區限量，售完為止；同日 3:00，台灣大哥大 & MyVideo 黑卡會員專屬購票時段登場，需輸入專屬購票序號，每組限購 2 張，限區限量，售完即止；正式售票將於3月23日中午在拓元售票系統開賣。

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