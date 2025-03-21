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娛樂 最新消息

大港開唱、張學友、櫻花季接連開唱吸逾8.5萬粉絲 高市府續推商圈夜市券

〔記者葛祐豪／高雄報導〕3月底高雄多場大型演唱會重磅來襲，台灣旗艦指標音樂祭「大港開唱」、最浪漫的「高雄櫻花季」及華語歌神「張學友」接連開唱，共將吸引逾8.5萬名粉絲；高市府配合演唱會活動，今天（21日）宣布3月28日起續推「商圈夜市優惠券」。

3月28日商圈夜市優惠券發放時間及地點。（經發局提供）3月28日商圈夜市優惠券發放時間及地點。（經發局提供）

眾所期待的「張學友《60+》巡迴演唱會 」，將於3月28日至30日於高雄巨蛋登場；同時間還有夢時代對面廣場的高雄櫻花季，陷入醜聞爭議的韓星金秀賢，目前仍宣稱會依約來台表演。

此外，高雄年度音樂盛事2025大港開唱，將於3月29、30日在駁二開唱，多個舞台同時進行，呈獻多種音樂風格，包括流行、搖滾、電子等，預料將擠滿年輕族群。

3月29日商圈夜市優惠券發放時間及地點。（經發局提供）3月29日商圈夜市優惠券發放時間及地點。（經發局提供）

高雄市經發局表示，這幾場演唱會預計共吸引逾8.5萬名粉絲齊聚高雄，市府將從3月28日至30日，續推「商圈夜市優惠券」，歌迷憑演唱會門票到指定6處捷運站（左營、巨蛋、高雄火車站、美麗島、凱旋及鹽埕埔站），即可兌換面額50元的商圈夜市優惠券，可前往高雄40餘處商圈夜市，及超過300家的特色店家消費使用。

3月30日商圈夜市優惠券發放時間及地點。（經發局提供）3月30日商圈夜市優惠券發放時間及地點。（經發局提供）

經發局強調，此次也特別在「大港開唱」及「高雄櫻花季」現場設置站點，提供商圈夜市優惠券兌換服務；配合各場演唱會活動時間，每處站點的服務時間略有不同，請歌迷多加注意，以免撲空，可上商圈夜市優惠券官網查詢（www.khafterparty.tw）。

商圈夜市優惠券面額50元。（經發局提供）商圈夜市優惠券面額50元。（經發局提供）

高雄市經發局長廖泰翔表示，迎接2025春季演唱會浪潮，經發局也推出《人生的避風港！》鹽埕踩點攻略集章活動，精選鹽埕10大主題好店好點，完成集章還能直接抽大港開唱官方商品、iPhone16Pro、第20屆KKBOX風雲榜門票等多項好禮。

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