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娛樂 最新消息

黃少祺拍台劇「狂烙北京腔」 去便利商店都捲舌音吐露：兒子超傻眼

《星空下的黑潮島嶼》卡司發布會，段鈞豪（左起）、湯志偉、黃少祺、王自強、李元太、吳岳擎。（記者胡舜翔攝）《星空下的黑潮島嶼》卡司發布會，段鈞豪（左起）、湯志偉、黃少祺、王自強、李元太、吳岳擎。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王識賢、曹佑寧等人今出席客台新戲《星空下的黑潮島嶼》首映會，該劇講述白色恐怖時期，被送到綠島的政治犯「新生」，讓綠島的教育、醫療有不一樣的改變。本土劇男神黃少祺飾演軍官，今分享演出契機，是他之前跟製作人湯昇榮吃飯，沒想到隔一個月就接到對方戲劇邀約，他劇中角色講著一口北京腔，為了捲舌音，他苦練許久，連去便利商店買東西、做夢也都用捲舌音，兒子們聽了傻眼，認為他腔調都不一樣了。

黃少祺為戲苦練北京腔，卻讓兒子們聽傻眼。（記者胡舜翔攝）黃少祺為戲苦練北京腔，卻讓兒子們聽傻眼。（記者胡舜翔攝）

而曹佑寧戲裡飾演攝影師，開拍第一天導演送上自己珍藏的底片機，要他帶回去熟悉，後來他紀錄了一個月的珍貴片場時光，拿著一捲拍好的底片去沖洗，每張照片都爆光，讓他直呼：「那些瞬間無法被捕捉下來，好心痛！」現在他認為用數位相機跟手機拍照就夠了。

曹佑寧回憶拍攝期間4個月都是光頭，頭皮常常被太陽曬到脫皮。（記者胡舜翔攝）曹佑寧回憶拍攝期間4個月都是光頭，頭皮常常被太陽曬到脫皮。（記者胡舜翔攝）

他們戲裡都要剃平頭上場，曹佑寧回憶4個月拍攝期間都是光頭，「在烈日下曬到頭皮脫皮」，還有次不小心拿燭火燒到別人頭髮，王識賢倒是老神在在，他得意說：「演《流氓教授》時就剃頭，這次完全沒問題。」

《星空下的黑潮島嶼》將於3月30日起每周日晚間9點播出，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，4月5日起每週六在台視播出。

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