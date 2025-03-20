晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳崢發文「2時間軸2張照」 阻止剴剴案追下去的幫兇

保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案，引起廣大民眾憤怒，昨召開準備程序庭時，庭外聚集近千位民眾抗議。（本報資料照，記者陳志曲攝）保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案，引起廣大民眾憤怒，昨召開準備程序庭時，庭外聚集近千位民眾抗議。（本報資料照，記者陳志曲攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案，引起廣大民眾憤怒，昨召開準備程序庭時，庭外聚集近千位民眾抗議。對此，民進黨發言人吳崢今（20）在社群平台怒發文，列出2個時間軸、2張照片，直指要未剴剴案追真相，並痛陳當立法院要遣討兒福聯盟管理責任、當台北市議會要檢討台北市政府的行政責任，都遭國民黨無情阻攔。

吳崢在文中說：「這幾天全台社會為剴剴的悲劇，感到生氣、憤怒。民進黨百分之百支持一定要讓加害者付出嚴重代價，同時要在制度面避免悲劇再度發生。」他也提到幫加害者護航、想吃案、推卸責任、轉移焦點、助紂為虐的人別想逃！

涉虐死1歲男童「剴剴」案，台北地院19日提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，台北市保母劉彩萱（白衣）訊後還押。（本報資料照，記者塗建榮攝）涉虐死1歲男童「剴剴」案，台北地院19日提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，台北市保母劉彩萱（白衣）訊後還押。（本報資料照，記者塗建榮攝）

「這兩天有許多國民黨的委員出來評論剴剴案，但國民黨在這個案子過程中，有沒有包庇、有沒有卸責？」吳崢問。他列出兩個關鍵字：兒福聯盟、台北市政府，吳崢認為，追根究底，「剴剴為什麼會被送到狠下毒手的保母手上？為什麼長達三個月的時間，外界沒能發現，沒能及時伸出援手，搶救剴剴的性命？」

民進黨發言人吳崢。（翻攝自臉書）民進黨發言人吳崢。（翻攝自臉書）

吳崢說：「剴剴當初透過兒福聯盟轉介到劉姓保母手上，台北市社會局是主管機關」。他強調當社會在檢視這整件事哪裡出了問題，首先就要問：「為什麼兒福聯盟不知情！為什麼台北市社會局不知情！」吳崢認為這個簡單的責任釐清在過程中卻遭遇到非常多阻礙。

最後，吳崢強調：當立法院要檢討兒福聯盟的管理責任、當台北市議會要檢討台北市政府的行政責任，「都遭到國民黨無情阻攔！國民黨就是阻止剴剴案追下去的幫兇！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中