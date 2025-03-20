吳崢發文「2時間軸2張照」 阻止剴剴案追下去的幫兇

保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案，引起廣大民眾憤怒，昨召開準備程序庭時，庭外聚集近千位民眾抗議。（本報資料照，記者陳志曲攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案，引起廣大民眾憤怒，昨召開準備程序庭時，庭外聚集近千位民眾抗議。對此，民進黨發言人吳崢今（20）在社群平台怒發文，列出2個時間軸、2張照片，直指要未剴剴案追真相，並痛陳當立法院要遣討兒福聯盟管理責任、當台北市議會要檢討台北市政府的行政責任，都遭國民黨無情阻攔。

吳崢在文中說：「這幾天全台社會為剴剴的悲劇，感到生氣、憤怒。民進黨百分之百支持一定要讓加害者付出嚴重代價，同時要在制度面避免悲劇再度發生。」他也提到幫加害者護航、想吃案、推卸責任、轉移焦點、助紂為虐的人別想逃！

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涉虐死1歲男童「剴剴」案，台北地院19日提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，台北市保母劉彩萱（白衣）訊後還押。（本報資料照，記者塗建榮攝）

「這兩天有許多國民黨的委員出來評論剴剴案，但國民黨在這個案子過程中，有沒有包庇、有沒有卸責？」吳崢問。他列出兩個關鍵字：兒福聯盟、台北市政府，吳崢認為，追根究底，「剴剴為什麼會被送到狠下毒手的保母手上？為什麼長達三個月的時間，外界沒能發現，沒能及時伸出援手，搶救剴剴的性命？」

民進黨發言人吳崢。（翻攝自臉書）

吳崢說：「剴剴當初透過兒福聯盟轉介到劉姓保母手上，台北市社會局是主管機關」。他強調當社會在檢視這整件事哪裡出了問題，首先就要問：「為什麼兒福聯盟不知情！為什麼台北市社會局不知情！」吳崢認為這個簡單的責任釐清在過程中卻遭遇到非常多阻礙。

最後，吳崢強調：當立法院要檢討兒福聯盟的管理責任、當台北市議會要檢討台北市政府的行政責任，「都遭到國民黨無情阻攔！國民黨就是阻止剴剴案追下去的幫兇！」

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