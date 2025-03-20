徐若瑄挺過癌症歡慶50歲生日 許願「老天給我更多時間」惹淚

徐若瑄與好姐妹慶50歲生日，左起戴愛玲、彭佳慧、徐若瑄、林心如。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星徐若瑄去年11月證實罹患甲狀腺癌零期，幸好在年初完成手術，順利抗癌成功，昨（19）迎來50歲生日，開心在社群發文分享喜悅，藝人朋友戴愛玲、彭佳慧、林心如都到場，更罕見公開9歲帥兒正臉照。

徐若瑄罕見曬出帥兒照。（翻攝自IG）

徐若瑄感性寫下，「時間過的好快，不知不覺過完了第二個25」，表示年過50要感謝的人太過，提到平凡的日常對她來說就是最浪漫的事，感覺時間不斷在倒數，人生還有很多未完成的清單，「如果許的願望真的能實現，願平靜、平安、健康，願老天能給我更多的時間，祝我們永保童心 勇敢無畏」。

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徐若瑄也在文中曬出兒子花費1.5小時的手做卡片，開心地分享「兒子說今年的生日蠟燭要用他做的！」貼文曝光後令不少網友感動，紛紛送上祝福，「看起來真的還是像25歲生日快樂」、「生日大快樂每天平安健康」。

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