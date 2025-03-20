晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐若瑄挺過癌症歡慶50歲生日 許願「老天給我更多時間」惹淚

徐若瑄與好姐妹慶50歲生日，左起戴愛玲、彭佳慧、徐若瑄、林心如。（翻攝自IG）徐若瑄與好姐妹慶50歲生日，左起戴愛玲、彭佳慧、徐若瑄、林心如。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星徐若瑄去年11月證實罹患甲狀腺癌零期，幸好在年初完成手術，順利抗癌成功，昨（19）迎來50歲生日，開心在社群發文分享喜悅，藝人朋友戴愛玲、彭佳慧、林心如都到場，更罕見公開9歲帥兒正臉照。

徐若瑄罕見曬出帥兒照。（翻攝自IG）徐若瑄罕見曬出帥兒照。（翻攝自IG）

徐若瑄感性寫下，「時間過的好快，不知不覺過完了第二個25」，表示年過50要感謝的人太過，提到平凡的日常對她來說就是最浪漫的事，感覺時間不斷在倒數，人生還有很多未完成的清單，「如果許的願望真的能實現，願平靜、平安、健康，願老天能給我更多的時間，祝我們永保童心 勇敢無畏」。

徐若瑄也在文中曬出兒子花費1.5小時的手做卡片，開心地分享「兒子說今年的生日蠟燭要用他做的！」貼文曝光後令不少網友感動，紛紛送上祝福，「看起來真的還是像25歲生日快樂」、「生日大快樂每天平安健康」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中