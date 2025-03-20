遭控拿41億元標案被豢養！民視曬證據反擊：不容政治惡鬥汙衊

民視回應國民黨團指控。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕國民黨團近日指控民進黨執政9年來，政府媒體採購案高度集中在三立、民視，三立拿下251項標案，金額高達58億元，民視則獲349項，累計41億元，痛批：「這才是真正的豢養媒體！」對此，民視也做出回應。

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民視發聲明回擊。（民視提供）

民視聲明全文：

一、投入政策宣導領域近30年，不分藍綠執政，專業均獲高度肯定，民視文化公司自1998 年營運政策宣導專案業務以來，始終秉持專業、誠信的原則，致力於提供政府單位優質的全媒體整合行銷服務，期間歷經兩次藍綠執政，本公司皆以優秀的服務團隊和豐富的經驗，贏得各政府單位的高度肯定。



二、每筆預算皆需經過公平、公正、公開的正式比稿，絕無指定庇護，本公司所有參與的政府標案皆須遵循政府採購法相關規定，以比稿方式經公開徵案、評選，並由公共工程採購網中具該領域相關專業的學者或專家出席擔任評審委員，由評選委員依投標團隊的提案內容優劣與是否具備執行能力進行評分，絕無外界所說用限制性招標直接發給專案之情事。本公司從未依賴任何政黨或單位庇護，同仁兢兢業業、焚膏繼晷的辛勤工作，全力以赴進行每一次比稿，堂堂正正爭取專案，實不容因政治惡鬥招致無端之汙衊。

三、透過正確數據統計，證明政府標案並未集中少數特定媒體根據「立法院預算中心」資料，中央各部會標案皆由多家公司得標，取得最多預算的並非本公司；另依據「財團法人台灣媒體觀察教育基金會」報告，本公司在「決標件數」及「決標金額」也非取得最多標案的媒體（如圖）。綜上可知，政府標案並無集中本公司情事。

四、服務內容含括各媒體採購及活動辦理本公司得標專案多為整合行銷案，服務內容含括網路、電視、平面、廣播、戶外媒體等跨媒體廣告購買及媒體素材製作、活動辦理等，顧及大眾傳播和分眾行銷，皆依宣導主題目標對象的媒體接觸行為、各媒體收視率、收聽率、觸及人次等客觀資料進行整合宣傳，以廣告代理商專業角度將宣傳預算合理分配予包括 TVBS、東森、中時、聯合及自由等各家媒體，前表所列預算僅為帳面收入，如前所述，大多數預算皆再投放到各家媒體廣告使用。綜上，本公司重申，所有標案均依循政府採購法辦理，過程公開透明，絕無任何不法情事！藍營部分民代及黨高層，皆擔任過縣市、機關首長，理應熟稔政府採購流程，卻因政治因素，對民視潑髒水、抹黑，本公司深表遺憾，籲請政治人物本於事實，理性監督，切勿以不實指控抹煞專業團隊的努力。

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